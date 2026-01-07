7. Fasching hat Herz Schunkelmesse – 11. Januar 2026 Nazarethkirche Bogenhausen

Unter dem Motto „Fasching hat Herz“ lädt die Münchner Gesellschaft Narrhalla e.V. und ihr Ehrensenator, Stadtpfarrer Rainer Maria Schießler, sehr herzlich zur Schunkelmesse in die Nazarethkirche in Bogenhausen ein.

Gemeinsam mit Faschingsvereinen und -gesellschaften aus nah und fern und ihren Prin-zenpaaren in farbenprächtigen Ornaten und Kostümen, feiern wir mit Stadtpfarrer Schießler den Gottesdienst mit narrischem Frohsinn und in besinnlicher Andacht. Zur Musik von Narrhalla Senator Klaus Ammann und seinem gleichnamigen Orchester wird gesungen, geklatscht und geschunkelt. Nach dem Gottesdienst wird die Gemeinde in der Kirche Getränke und Suppe anbieten.

Vor dem Gottesdienst wird zur Erinnerung wieder ein Festband gegen Spende angeboten. Der Erlös kommt einem guten Zweck zu und wird im Namen von „Fasching hat Herz“ übergeben. So konnten die 7 Münchner Faschingsvereine gemeinsam im Novem-ber 2025 aus dem Erlös aus dem Januar 2025 einen Scheck über 1.444 Euro vorstellen. Dieser wird heuer vor dem Gottesdienst an die Organisation „Der Wünschewagen – ASB München und Oberbayern“ übergeben.

Der schöne Brauch des Faschingsgottesdienstes wurde vom Rheinland übernommen. In Köln ist es Tradition, dass vor Beginn der närrischen Tage tausende Kölner Jecken zuvor noch einmal innegehalten und im Kölner Dom für eine friedliche Session beten. In Mün-chen findet dieser Faschingsgottesdienst auf Initiative von Pfarrer Schießler und der Narrhalla seit 2020 statt.

Sonntag, 11. Januar 2026

Beginn 10:30 Uhr

Nazarethkirche Bogenhausen

Barbarossastraße 3, 81677 München