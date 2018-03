7. Rauschgifttote in München

Am Donnerstag, 22.03.2018, wurde eine 50-jährige Münchnerin von ihrem Lebensgefährten leblos in ihrer Wohnung in Freimann aufgefunden. Auch der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Bei der Verstorbenen handelt es sich um die 7. Rauschgifttote im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München im Jahr 2018.

Vergleichszahlen:

2016: 17 Personen

2017: 14 Personen