7. SWM Hundebadetage: Vier Freibad-Tage für die Vierbeiner

Einnahmen gehen an den Tierschutzverein

Zum 7. Mal machen die SWM zum Abschluss der Sommerbadsaison einen Extraspaß für tierische Besucher und ihre Besitzer*innen möglich. Die Hundebadetage werden 2024 wie im Jahr zuvor in zwei Freibädern an jeweils zwei Tagen stattfinden.

Los geht’s am Dienstag, 17. September im FKK-Bereich des Dantebads. Auch am nächsten Tag, Mittwoch, 18. September, ist dort Plantschen für Wauzi & Co. möglich.

Weiter geht’s mit dem tierischen Badevergnügen im Ungererbad: Am Donnerstag, 19. September, und Freitag, 20. September, dürfen sich dort zu den regulären Öffnungszeiten die Hunde im Nichtschwimmerbecken austoben.

In diesem Jahr gibt es zudem eine besondere Neuigkeit: Erstmals spenden die SWM den gesamten Eintritt der Hundebadetage an den Tierschutzverein München e.V. Dieser wird jeweils ab 12 Uhr auch mit einem Infostand bei den Hundebadetagen in den Bädern vertreten sein.

Ab 16. September ist das Ungererbad für reguläre Badegäste geschlossen, das Dantebad geht in den Winterbetrieb über. Die Chlorung der Becken baut sich rechtzeitig ab. Die Hunde können also nicht nur schwimmen, sondern auch schlabbern. Auch Herumtollen auf der Wiese ist erlaubt. Die Hundebadetage finden bei jedem Wetter statt.

Die Infos zu den Hundebadetagen:

17.9.2024: Dantebad, Postillonstraße 17

Uhrzeit: 10 bis 15 Uhr, letzter Einlass 14.30 Uhr

18.9.2024: Dantebad, Postillonstraße 17

Uhrzeit: 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass um 17.30 Uhr

Eintritt: 5 Euro pro Hund (Besitzer*innen zahlen nichts)

Anfahrt: U1/U7; StadtBus 151, 164/165,180; Tram 20/21 Westfriedhof

19.9.2024: Ungererbad, Traubestraße 3

Uhrzeit: 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass um 17.30 Uhr

20.9.2024: Ungererbad, Traubestraße 3

Uhrzeit 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass 17.30 Uhr

Eintritt: 5 Euro pro Hund (Besitzer*innen zahlen nichts)

Anfahrt: U6 Nordfriedhof/Dietlindenstraße, MetroBus 59 Dietlindenstraße, StadtBus 150 Nordfriedhof