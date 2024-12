70-Jährige in Grünwald überfallen – Tatverdächtiger festgenommen

Am Freitag, 20.12.2024, gegen 13:00 Uhr, befand sich eine über 70-Jährige mit Wohnsitz in München in einem Einkaufszentrum in Grünwald. Auf dem Weg zu einer öffentlichen Toilette versuchte ihr plötzlich ein 36-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg ihre in der Hand gehaltene Handtasche zu entreißen. Die über 70-Jährige widersetzte sich, weshalb der Täter von ihr abließ. Im Anschluss bat sie eine 16-jährige Passantin um Hilfe, während der Täter sich entfernte. Eine sofort verständigte Polizeistreife, die schnell am Tatort eintraf, konnte den 36-Jährigen im Rahmen der Fahndung antreffen.

Bei der Festnahme leistete er Widerstand, indem er versuchte, sich gegen die Fesselung zu wehren. Kurz darauf konnte er unter Kontrolle gebracht und vorläufig festgenommen werden.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen ihn Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen u.a. wegen des versuchten Raubdelikts und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte werden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) geführt.