70-Jähriger besprüht Radarmessgerät mit Unterbodenschutz

Am Samstag, 09.08.2025, gegen 12:55 Uhr, besprühte ein 70-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einer unbekannten Flüssigkeit die Scheibe eines in der Willibaldstraße abgestellten Anhängers, in dem sich ein Radarmessgerät befand. Anschließend entfernte sich der 70-Jährige vom Tatort.

Die Tathandlung konnte durch einen Passanten beobachtet werden, welcher die Polizei verständigte.

Noch während die Polizeibeamten vor Ort die Anzeige aufnahmen, erschien der 70-Jährige erneut und konnte vom Mitteiler als Täter wiedererkannt werden. Aus diesem Grund wurde er von den Polizeibeamten kontrolliert. Dabei führte er eine Sprühdose Unterbodenschutzspray mit. Die Dose wurde daraufhin sichergestellt und der 70-Jährige wegen Sachbeschädigung angezeigt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 70-Jährige entlassen.

Die Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 25.