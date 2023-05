70 Jahre Jugendtreff am Biederstein – Als Dosenmilch und Plattenspieler eine Verheißung waren

Die Amerikaner hatten ihn eröffnet, 1953 übernahm der Kreisjugendring Mün-chen-Stadt den Jugendtreff am Biederstein. Dieses 70. Jubiläum wird am Freitag, den 12. Mai 2023 gefeiert.

An die Anfänge erinnert sich Evi Nickel noch genau. „Es war zwar nur eine Baracke auf der Wiese, aber für uns war es der ‚Amerikanische Club‘!“ Die US-amerikanische Besatzungsmacht hatte dieses GYA-Haus in Schwabing nach dem Krieg initiiert. GYA, die drei Buchstaben stehen für „German Youth Activi-ties“.

„Die Amis haben uns warmen Kakao gegeben und uns mit Dosenmilch und Marmelade verwöhnt“, erzählt die heute 82-Jährige. „Für uns, die wir fast alle unterernährt waren, war das eine ganz besondere Leckerei!“ Nickel war 12, als sie erstmals in den Jugendtreff bei den GIs am Rand des Englischen Gartens kam. Der Treff war damals etwas Neues, demokratisch und so ganz anders als die Nazizeit.

Im Juni 1953 übernahm der Kreisjugendring München-Stadt (KJR) die Träger-schaft, doch für Nickel und die anderen Jugendlichen blieb es der „Amerikani-sche Club“. Hier lernten sie die ersten Tanzschritte, feierten die ersten Feste, es gab damals schon eine kleine Bühne und „sogar einen Plattenspieler hatten sie schon!“ Dieser Ort war ein Lichtblick inmitten des vom Krieg zerstörten Schwabing. „Für uns Jugendliche war es eine schöne Zeit dort. Sie half über die schlimmen Kriegserlebnisse hinweg.“

Auch Walter Orterer hat gute Erinnerungen an das „Freizeitheim Biederstein“, wie es damals hieß. „Hier haben wir unsere Jugend verbracht“, schwärmt er. Seine Band „The Clouds“ hat er 1963 zusammen mit Freunden hier gegründet, genauer: im neuen Haus an der Gohrenstraße 6, das der Jugendtreff ein Jahr zuvor bezogen hatte. Mit ihrer Rockmusik sorgten die „Clouds“ für Aufsehen, „sie waren die Helden im Jugendtreff“, erinnert sich Manfred Höhenleitner, auch er ein ehemaliger Besucher. „Ich bin zwar gut 10 Jahre älter als die, aber wir hörten immer zu, wenn sie im Keller probten.“

Das große Vorbild: Früher Amerika, heute Südkorea

„Mit Rock’n’Roll und Rockmusik sogen die Jugendlichen damals alles auf, was aus Amerika kam“, sagt Patricia Herzog, die seit 1990 im Jugendtreff am Bie-derstein (JTB) arbeitet und ihn seit 1997 leitet. In den 80-er Jahren kamen Rap, HipHop, Breakdance und Graffiti aus den Großstädten der USA nach Eu-ropa, das „Biederstein“ war eine der Keimzellen dieser neuen Jugendkultur in München, sie spielt hier bis heute eine große Rolle.

In den Nullerjahren verschob sich das Interesse nach Asien, genauer Südko-rea. Plötzlich waren viele Jugendliche im „K-Pop-Fieber“, schwärmten also für koreanische Popmusik und Bands. Neben Rap und HipHop waren in den Tanzräumen an der Gohrenstraße nun auch die neuesten Hits aus Südkorea zu hören. Wer K-Pop singen und tanzen oder sich über koreanische Jugend-kultur austauschen wollte, kam ins Biederstein. Und wie immer im JTB brach-ten die Jugendlichen sich die neuesten Choreographien gegenseitig bei.

Der Korea-Hype war mehr als eine Schwärmerei. Die Begeisterung führte da-zu, dass der Jugendtreff 2011 mit 20 Jugendlichen zu einer Südkorea-Reise aufbrach, ein Live-Konzert der damaligen Stars B2ST („Beast“) inklusive. Die Faszination ist ungebrochen, berichtet Herzog, „heute sparen einige ihr Ta-schengeld, um bald wieder nach Südkorea reisen zu können. Und einige unserer Jugendlichen waren schon mehrmals dort!“ Ihnen geht es aber nicht nur um K-Pop, sie interessieren sich auch für Kultur, Tradition und Sprache. „Viele lernen freiwillig koreanisch!“

Heute bietet das „Biederstein“ Jugendkultur in fast jeder Form ein Zuhause, im Musikstudio produzieren die Jugendlichen eigene Beats oder ganze Musikstü-cke und nehmen Gesang und Rap auf. An den PCs schneiden sie Videotrailer professionell, wovon auch die Biederstein-Tanzgruppen profitieren, die sich damit bei Contests bewerben. Im Bandübungsraum lernen die Jugendlichen Schlagzeug, Gitarre und Bass, „sie sind hochmotiviert und bringen sich selbst oder gegenseitig Stücke mit YouTube-Tutorials bei“, sagt Herzog. Und weil auch Schule und Ausbildung im Leben junger Menschen eine wichtige Rolle spielt, ist der Lernplatz im „Office für Jugendliche“ besonders am Abend und am Wochenende beliebt.

Auch der neueste Trend ist im Biederstein schon etabliert, „heute sind Afrobe-ats angesagt“, sagt Herzog, „das kommt gerade, wir hatten schon mehrere Workshops dazu, sogar mit einer in der Szene bekannten Workshopleiterin aus London!“

Am Freitag, den 12. Mai feiert der Jugendtreff am Biederstein sein 70-jähriges Bestehen. Unter dem Motto „Vom ‚Amerikanischen Club‘ 1953 zum Hotspot globaler Jugendkulturen 2023“ sind heutige und ehemalige Besucherinnen und Besucher herzlich eingeladen, ebenso Nachbarn und Freundinnen und Freunde des Hauses.

Herzog freut sich auf Poetry Slam, Rap, Tanz, Gesang, eine akustische und visuelle Zeitreise von 1953 bis 2023, weitere Show Acts und eine Überra-schung. Sie will nur so viel verraten: „Es geht um Südkorea und Musik, ist aber nicht K-Pop!“ Besonders freut sie sich, dass ehemalige Besucherinnen und Besucher aus allen sieben Jahrzehnten ihr Kommen zugesagt haben.

Evi Nickel, die Besucherin der ersten Stunde, wird ebenso dabei sein wie Man-fred Höhenleitner, der damals immer „The Clouds“ im Übungsraum zuhörte. Deren Gründer Walter Orterer kommt gleich mit seiner ganzen Band und bringt mit dem Rock der Sixties Livemusik auf die Bühne. So wird es ein doppeltes Jubiläum: Zum 70 „Geburtstag“ des Jugendtreffs feiern „The Clouds“ ihr 60-jähriges Bestehen.

Das Fest zum 70. Jubiläum beginnt um 18 Uhr in der Gohrenstraße 6, der Ein-tritt ist frei, um Anmeldung per E-Mail an biederstein@kjr-m.de oder Telefon unter 089 / 34 37 76 wird gebeten.