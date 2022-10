70 Jahre Junge Chöre München: Jubiläumskonzert am 14. Oktober 2022

Die Münchner Chorbuben – Teil der Jungen Chöre München – feiern in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag. Damit sind sie der älteste Knabenchor Münchens und gelten als die „Singenden Botschafter Münchens“. „Wir sind sehr stolz auf diese tolle Jahreszahl und freuen uns noch mehr, dass am 14. Oktober 2022 unser großes Jubiläumskonzert in der Alten Kongresshalle unter nahezu ‚normalen‘ Umständen stattfinden kann“, so Geschäftsführerin Judith Reimann. Dabei erwartet die Gäste ein ganz besonderes Event, denn es werden auch die Münchner Chormädchen, der Männerchor ehemaliger Münchner Chorbuben sowie der Projektchor ehemaliger Münchner Chorbuben und -mädchen zu Gast sein. Zudem wird das Programm – Volksweisen und Kunstlieder, Oper (Zauberflöte), Musical (Les Misérables und West Side Story) sowie Teile aus Carl Orffs „Carmina Burana“ – von einem großen Schlagwerk sowie dem Klavier unterstützt.

Karten für das große Jubiläumskonzert am 14. Oktober 2022 um 19.30 Uhr in der Alten Kongresshalle München können telefonisch unter 089-55 171 370, per Fax unter 089-55 171 371 oder per E-Mail an konzertkarten@junge-choere-muenchen.de bestellt werden.

Auf Bühnen in München, Deutschland und der ganzen Welt

Die Münchner Chorbuben haben mittlerweile 157 Konzerttourneen rund um die Welt absolviert, sie besuchten fast alle europäischen Länder, waren in den USA, Kanada, Japan, China und – als erster deutscher Knabenchor überhaupt – auch in Australien. Neben „normalen“ Konzertauftritten haben sie immer wieder auch Auftritte im Rundfunk und Fernsehen, haben in Spielfilmen mitgewirkt und sogar mit Michael Jackson gesungen. Das Repertoire umfasst nicht nur klassische Chormusik, sondern auch Gospel, Musical und Pop. Parallel zur höchst anspruchsvollen musikalischen Arbeit – geboten werden eine professionelle Stimmbildung und auch Einzel-Gesangsunterricht – darf aber auch die soziale Komponente nicht zu kurz kommen: So gibt es eine eigene Nachmittagsbetreuung, eine Schulkooperation mit dem Luitpold-Gymnasium und auch auf Reisen ein Sport- und Freizeitprogramm. Reimann weiter: „Die Gemeinschaft und das Wir-Gefühl werden großgeschrieben und gerade die letzten beiden Pandemie-Jahre haben gezeigt, dass eine Gemeinschaft, beispielsweise im Chor, für Kinder und Jugendliche extrem hilfreich und wichtig ist.“