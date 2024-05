74-Jähriger Taxifahrer überfallen

Am Sonntag, 19.05.2024, gegen 03:00 Uhr, stand ein 74-Jähriger mit Wohnsitz in

München mit seinem Taxi am Taxistand im Bereich der Tumblinger Straße, als ein

unbekannter Mann als Fahrgast einstieg.

Der Unbekannte dirigierte den 74-Jährige zunächst in die Züricher Straße zu einer dort

nicht existenten Hausnummer. Im weiteren Verlauf lotste der Unbekannte den 74-Jährigen

in Richtung Forstenrieder Allee. Dort angekommen packte der Mann den 74-Jährigen am

Hals und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Der Taxifahrer übergab seine Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld, woraufhin

der Täter in eine angrenzende Grünanlage flüchtete. Ein zufällig vorbeikommender

Passant verständigte die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte

ein Tatverdächtiger im Umfeld des Tatortes festgenommen werden.

Es handelt sich hierbei um einen 44-Jährigen mit Wohnsitz in München. Der 44-Jährige

wurde zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München

vorgeführt. Es wurde kein Haftbefehl erlassen. Der Tatverdächtige wurde daraufhin

entlassen. Er wurde wegen räuberischer Erpressung angezeigt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.