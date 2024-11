75 Jahre Würmesia: Jubiläums-Proklamation am Münchner Marienplatz und vor dem Gräfelfinger Rathaus

Die Würmesia startet in ihre 75. Faschingssaison – und das feiern wir! Wie jedes Jahr ging es am 11.11. pünktlich um 11:11 Uhr mit der Proklamation auf dem Münchner Marienplatz los. Am Nachmittag dann weiter zum Gräfelfinger Rathaus, wo um 16:16 Uhr die Proklamation für das närrische Volk im Würmtal stattffand.

Zum 75-jährigen Bestehen der Würmesia steht diese Saison ganz im Zeichen der bisherigen Prinzenpaare: Es präsentieren sich die Prinzen und Prinzessinnen aus den vergangenen Saisonen, bis zurück zur Saison 2007/2008. Viele von ihnen haben die Faschingsgesellschaft über die Jahre mit ihrem Engagement und ihrer Begeisterung geprägt und sind auch heute noch aktiv dabei.

„Unsere Prinzenpaare haben die Würmesia über die Jahre mit ihrem Einsatz, ihrer Freude und mit viel Herzblut nach außen vertreten. Unser 75. Jubiläum ist eine perfekte Gelegenheit, ihnen dafür Dank und Wertschätzung zu zeigen und diese Saison gemeinsam mit ihnen zu eröffnen,“ sagt Elisabeth Proyer, Präsidentin der Würmesia. „In diesem Jahr feiern wir die Tradition und schenken den ehemaligen Prinzenpaaren besondere Aufmerksamkeit.“

Den musikalischen Auftakt des Prinzenwalzers übernimmt Prinz Max I. aus der Saison 2022/23, der diesen singend begleitet.

Für unsere Würmtaler Faschingsfreunde fand um 16:16 Uhr die Proklamation vor dem Gräfelfinger Rathaus statt. Als Faschingsgesellschaft das Würmtal und München freuen wir uns, in beiden Heimatgebieten die Jubiläumssaison einzuläuten.

Zwei weitere besondere Termine erwarten die Faschingsfreunde in dieser Jubiläumssaison: Am 23. November 2024 lädt die Würmesia zum großen Galaball, bei dem sich zahlreiche ehemalige Prinzen und Prinzessinnen präsentieren werden und der große Moriske nach 2016 wieder verliehen wird. Am 5. Januar 2025 folgt die feierliche Inthronisation, die dieses Jahr mit einem besonderen Programm aufwartet. „Da in diesem Jahr keine Krönung stattfinden wird, haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht, um die früheren Prinzen und Prinzessinnen aufleben zu lassen und ihnen in unserer Jubiläumssaison einen gebührenden Platz zu geben,“ verraten Prinz Lukas I. (Saison 2019/2020) und Prinzessin Daniela II (Saison 2023/2024).