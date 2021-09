8.-10. Oktober 2021 – Auf in die Zukunft: Münchner Wissenschaftstage und FORSCHA – Das Entdecker-Reich

Fulminantes Mitmachprogramm auf den Münchner Wissenschaftstagen mit FORSCHA – Das Entdecker-Reich

• Spannende Begegnungen, visionäre Ein- und Ausblicke: Vor Ort und im Live-Stream

• „Wissen live erleben“ – für alle jungen und junggebliebenen Wissenwoller:innen

• Vorträge, Diskussionen, Workshops, Mitmachaktionen

• Sonderkonditionen am SchulFREItag für Schulklassen und Kitagruppen

Was passierte eigentlich nach dem Urknall? Ist Künstliche Intelligenz schlauer als wir? Was machen Quantencomputer? Woher bekommen wir in Zukunft unsere Energie? Wie funktioniert eine Solarzelle? Klimakatastrophe im Jahr 20117! Können wir die Erde mit Bioökonomie retten? Wie entsteht Alzheimer? Und was erwartet uns in Arbeitswelten und Städten der Zukunft? Welcher Nachricht kann ich trauen und warum ist Medienkompetenz wichtiger denn je?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen holen sich Wissenwoller:innen jeden Alters, diskutier- und experimentierfreudige Jugendliche, Azubis, Student:innen, Familien, Schulklassen und Kitagruppen aus eigenem Erleben und aus erster Hand.

Die Faszination von Wissenschaft, MINT und mehr

Auf ihrem interaktiven Streifzug durch die fantastischen Welten des Wissens- und Erlebnisfestivals entdecken sie beim Diskutieren, Mit- und Selbermachen, wohin die Reise geht in Wissenschaft, Technik, Gesellschaft, Politik, Bildung, Medien, Medizin und Arbeitswelt, bei Energiewende, Umwelt- und Ressourcenschutz. Nicht zuletzt machen die einzigartigen Exponate des Museums Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Mobilität erlebbar.

Raus aus dem Labor, rauf auf Bench, Bühne und Podium oder ran ans Pult

Wissenschaftler:innen und Experten aller Disziplinen geben visionäre Ein- und Ausblicke, stehen Rede und Antwort zu Entwicklungen und Erkenntnissen, die unser Leben prägen und unsere Zukunft gestalten. In Vorträgen, Unterhausdebatte, Diskussionsrunden, hautnah und sehr persönlich auf der Science-Bench, unterhaltsam, spannend und spritzig beim Science Slam und bei der Schlagermatinee erschließen sich Zusammenhänge zwischen Fortschritt und Zukunftsfähigkeit.

Einfach machen!

Den Spaß am Mit- und Selbermachen entdecken nicht nur die jungen Besucher:innen beim Programmieren, Tüfteln, Konstruiere und Löten an Experimentierstationen oder wenn sie als Lokführer im Simulator Gefahrensituationen meistern und energiesparendes Fahren üben. Auf zu den Sternen und unsichtbare Welten kennenlernen heißt es bei der DLR_Raumfahrt_Show. Müllforscher:innen werden ebenso gesucht wie Baumeister:innen an der Werkbank ausgebildet.

Aussteller:innen aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Politik und Bildungseinrichtungen wecken die Lust, sich auszuprobieren, den Dingen auf den Grund zu gehen, sich komplexe Zusammenhänge zu erschließen. Sie machen begreifbar, was in Schule, Ausbildung, Studium und Beruf gefragt ist und ermutigen junge Menschen, ihren Talenten auf die Spur zu kommen.

Packen wir’s an!

„Wissen live erleben“- interdisziplinär, interaktiv und hautnah – Der Spaß am Erkenntnisgewinn ist in Zeiten von Transformation, Pandemie und Innovationsdynamik wichtiger denn je“ begründet Veranstalterin Petra Griebel, Leiterin des i!bk Institut für innovative Bildungskonzepte, ihren mutigen Entschluss, die Münchner Wissenschaftstage als Tandem mit der FORSCHA neu aufleben zu lassen, um persönliche Begegnungen nach langer Abstinenz wieder möglich zu machen. „Raus aus dem Labor und rein in den gesellschaftlichen Dialog. Einfache Verständlichkeit, Kommunikation auf Augenhöhe, altersgerecht inszenierte Mitmachaktionen sind Türöffner für unser Ziel, Wissen für ALLE mit allen Sinnen erlebbar und die Gesellschaft fit für die Zukunft zu machen.“

8. – 10. Oktober 2021, Deutsches Museum Verkehrszentrum

Mehr unter www.forscha.de