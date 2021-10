Von Donnerstag, 7., bis Freitag, 15. Oktober, findet die 8. Münchner Woche für Seelische Gesundheit statt. Das Schwerpunktthema lautet dieses Jahr „Alles Krise, oder was?!“

Im Lichte der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden psychischen Belastungen stehen krisennahe Themen im Mittelpunkt, aber auch Prävention sowie Erhaltung und Wiederherstellung der seelischen Gesundheit. Unterschiedlichste Organisationen aus dem Raum München widmen sich in mehr als 160 Veranstaltungen sowohl online als auch in Präsenz dem vielfältigem Spektrum der psychischen Gesundheit. Neben Vorträgen mit Diskussionen gibt es auch kulturelle Angebote und Mitmachaktionen. Bürgermeisterin Verena Dietl: „Fachgesellschaften haben bereits vor der Corona-Pandemie aufgezeigt, dass über ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung Deutschlands von einer psychischen Erkrankung betroffen ist. Durch die Pandemie und ihre Folgen haben Sorgen, Stress und Ängste deutlich zugenommen. Alle Schichten unserer Gesellschaft waren – neben der Infektionsgefahr – einer erheblichen psychischen Belastung ausgesetzt. Vor allem aber alte Menschen, sozial Schlechtgestellte und nicht zu vergessen Kinder und Jugendliche waren und sind die Hauptleidtragenden. Als Gesellschaft insgesamt sind wir daher umso mehr gefordert, den Betroffenen adäquate Hilfe zukommen zu lassen. Die Aktionswoche soll den Betroffenen und Interessierten Gelegenheit bieten, zu diesen Themen und über mögliche Lösungen zu diskutieren – neben einer Fülle von weiteren, interessanten Veranstaltungsangeboten.“

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Psychische Gesundheit ist eine wesentliche Voraussetzung für stabile Lebensbedingungen, für soziale Teilhabe und eine gute Lebensqualität. Die Betroffenen von psychischen Erkrankungen leiden häufig an einer gesellschaftlichen Stigmatisierung. Sie schämen sich ihrer Erkrankung, gehen nicht offen damit um, trauen sich nicht, um Hilfe zu bitten. Es ist ein großer Verdienst der Aktionswoche, mit ihren vielfältigen Angeboten die Möglichkeiten für Teilhabe und Dialog zu bieten. Ich wünsche mir für alle Betroffenen, dass diese Woche gemäß dem diesjährigen Titel zeigen wird: Es ist nicht alles Krise, und vor allem: Es gibt Hilfe auf einem Weg aus der Krise. Ich danke allen Mitwirkenden, dass sie in dieser herausfordernden Zeit diese Veranstaltung ermöglichen.“ Die Aktionswoche startet Donnerstag, 7. Oktober, um 18 Uhr mit einer digitalen Eröffnungsveranstaltung, der Livestream wird im Internet unter www.woche-seelische-gesundheit.de übertragen. Zu den weiteren Angeboten zählen unter anderem eine digitale Messe mit rund 65 virtuellen Messeständen, ein Symposium für Hausärzt*innen mit dem Thema „Psychiatrische Komorbiditäten“, das digitale „Symposium für Alle“ mit vielen Kurzvorträgen sowie ein Vortrag mit Diskussion zum Thema „Mobiles Arbeiten und Gesundheit. Was bleibt von Corona?“

Weitere Informationen zur 8. Münchner Woche für Seelische Gesundheit bietet die Webseite www.woche-seelische-gesundheit.de. Ein Journal zur Münchner Woche für Seelische Gesundheit liegt in der Stadtinformation im Rathaus, bei allen Netzwerkpartner-Organisationen, in Stadtbibliotheken und in Hausarztpraxen aus.

Die Aktionswoche findet alle zwei Jahre rund um den Internationalen Tag der Seelischen Gesundheit am 10. Oktober statt. Sie ist ein Projekt des Münchner Bündnisses gegen Depression. Ermöglicht wird sie durch die Unterstützung einer Vielzahl von Förder*innen, darunter das Gesundheitsreferat der Stadt München, das seit zehn Jahren Hauptunterstützter der Aktionswoche ist. Auch der Bezirk Oberbayern, ärztliche Organisationen, die Stadtwerke München und die Selbsthilfe wirken mit.