80-Jähriger steht im Verdacht mehrere Autos zerkratzt zu haben

Am Freitag, 16.05.2025, gegen 11:15 Uhr, stellte ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München fest, dass sein in Bogenhausen auf der Straße abgestellter Pkw durch einen zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Täter mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt worden war. Über ein Alarmsystem seines Pkw war der 37-Jährige wenige Minuten zuvor automatisiert verständigt worden und begab sich sofort zu seinem Pkw. Dort konnte er den Täter jedoch nicht mehr antreffen. Der 37-Jährige informierte die Polizei, woraufhin eine zivile Streife zur Tatörtlichkeit kam.

Mithilfe der durch das Alarmsystem des Pkw gefertigten Videoaufzeichnungen konnte im weiteren Verlauf ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München als Tatverdächtiger ermittelt und noch am selben Tag angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der über 80-Jährige wieder entlassen.

Im Rahmen fortlaufender Ermittlungen konnte zwischenzeitlich festgestellt werden, dass der über 80-Jährige für mehr als zehn Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in Bogenhausen und Haidhausen tatverdächtig ist. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 43.