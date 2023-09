80 Vorschulkinder feiern im Münchner Stubn-Festzelt: Großer Wiesn-Spaß für kleine Gäste

Was war das für eine Freude – für die Gäste und die Gastgeber gleichermaßen!

Im Münchner Stubn-Festzelt waren jetzt 80 Münchner Vorschulkinder von der städtischen Kindertagesstätte an der Burmesterstraße 21 zu Gast. Der Großteil war fesch herausgeputzt in Dirndl und Lederhose.

Die Aufregung war groß, und die Augen der kleinen Gäste wurden es beim Reinflitzen ins Festzelt auch: Schließlich sieht man ja nicht alle Tage große Lüster mit unzähligen beleuchteten Bierkrügen an der Decke (wie es sie im Münchner Stubn-Festzelt gibt).

Über Geschichte und Tradition des Oktoberfests wussten die Kinder geradezu überraschend gut Bescheid und manches zu erzählen – aufgrund der Wiesnbesuch-Vorbereitung von Kita-Leiterin Kathrin Schöpf und ihren Team-Kolleginnen, von denen 18 die Kinder bei ihrem Oktoberfestbesuch betreuten.

„Auf den Wiesntag haben sich alle seit Tagen riesig gefreut“, so Kathrin Schöpf.

Nachdem alle gegessen und getrunken hatten, hielt es die kleinen Festgäste dann kaum mehr sitzend auf den Bänken. Nicht verwunderlich: Die Kapelle spielte auf und es gab ein fröhliches Gehopse auf den Bänken.

Mit Blick zu den tanzenden Kindern in ihrem Festzelt sagte Wiesnwirtin Kathrin Wickenhäuser-Egger, selbst Mutter von drei Kindern: „Bei diesen Gästen geht einem doch das Herz auf! Das macht einem doch selbst die größte Freude.“

Zustimmendes Nicken bei ihrem Mann, Festwirt Alexander Egger, Münchner Stubn-Festzelt-Geschäftsführer Gerd Schmitz sowie den Kellnern und Bedienungen, die sich um das Wohl der kleinen Gäste gekümmert hatten.

Keine Frage: Dieser Wiesnbesuch bleibt allen in bester Erinnerung.