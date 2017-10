800 Trachtenläufer starten in das Münchner Marathonwochenende

München, 08.10.2017. Nach der Wiesn ist vor der Wiesn, dachten sich auch die Teilnehmer beim Trachtenlauf im Olympiapark. Mit rund 800 Teilnehmern gingen so viele Trachtenläufer wie nie zuvor an den Start. Neben Dirndl und Lederhosen wurden aber auch russische Folkore-Gewänder und spanische Torero-Anzüge getragen. Beim fast schon traditionellen Trachtenlauf im Rahmen des 32. MÜNCHEN MARATHON traten Läuferinnen und Läufer aus aller Welt in verschiedensten Trachtenvariationen im Münchner Olympiapark an.







Zum siebten Mal bildet das Kult-Event am Samstag den ersten Höhepunkt des MÜNCHEN MARATHON Wochenendes. Am Start des Trachtenlaufs gab es allerlei folkloristisches Gewand zu bewundern. Darunter waren hunderte bayerische Dirndl und Lederhosen. Aber auch badische Trachten, osteuropäische Folklore-Kleider und arabische Scheichs-Gewänder konnten heute auf dem drei Kilometer langen Rundkurs durch den Olympiapark bewundert werden.Pünktlich um 10.30 Uhr erfolgte der Startschuss in der Arena der Olympiahalle auf die gemütlichen drei Kilometer. Angenehm kühle Temperaturen sorgten für ideale Laufbedingungen und wenig Schweiß unter den traditionellen Gewändern. Die angekündigten Regenwolken hatten sich pünktlich zum Start verzogen. Natürlich brachte sich auch das MÜNCHEN MARATHON Maskottchen Joggl sportlich ein und lief die ersten Meter mit.Im Ziel wurden die Läufer von Bayerischer Blasmusik und Veranstalter Gernot Weigl empfangen. Für jeden gab es ein Lebkuchenherzerl und eine herzliche Umarmung: „Der siebte Trachtenlauf zeigt uns, welche Vielfalt wir in München genießen dürfen. Da genießt das Auge und freut sich das Herz. Über diese tolle Entwicklung mit einem Teilnehmerrekord freuen wir uns sehr und natürlich schon auf die nächste Ausgabe beim 33. MÜNCHEN MARATHON im kommenden Jahr.“ Nach dem Lauf konnten sich die Athleten beim wohlverdienten Weißwurstfrühstück stärken.