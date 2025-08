83 Absolvent*innen der Pflegeberufe feiern gemeinsam den erfolgreichen Abschluss

Dringend gesuchter Pflege-Nachwuchs startet in den Beruf

Geschafft! Insgesamt 83 Auszubildende am München Klinik Bildungscampus (ehemals „Akademie“) haben ihre Ausbildung in den Pflegeberufen erfolgreich abgeschlossen und starten nun in den Beruf – viele davon in der München Klinik (MüK). Die München Klinik gratuliert dem frischgebackenen Pflege-Nachwuchs und freut sich heute schon auf weitere rund 160 Pflegekräfte von morgen, die in den Startlöchern stehen und im September 2025 ihre Ausbildung am Bildungscampus (ehemals Akademie) der MüK beginnen werden.

Alle Pflegeberufe feiern gemeinsam im Rathaus

Bei der Examensabschlussfeier im Alten Rathaussaal am Dienstag (5. August) erhielten die MüK-Absolvent*innen ihre Zeugnisse und feierten gemeinsam mit ihren Angehörigen und Vertreter*innen der Landeshauptstadt und der MüK. „Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss! Erstmals feiern alle Absolventinnen und Absolventen aller Ausbildungsrichtungen in der Pflege gemeinsam. Das ist gut und wichtig, denn gute Medizin und Pflege ist immer Teamarbeit“, gratulierte Petra Geistberger, Geschäftsführerin (CHRO) und Arbeitsdirektorin der MüK, in ihrem Grußwort den Neu-Pflegefachkräften zu ihren Leistungen. Die München Klinik bildet am hauseigenen Bildungscampus, mit über 500 Ausbildungsplätzen die größte Bildungseinrichtung im Pflegebereich in Bayern, in allen pflegerischen Fachrichtungen aus – das umfasst die Generalistische Pflegeausbildung, die Krankenpflegehilfe, die Anästhesietechnische Assistenz (ATA) und Operationstechnische Assistenz (OTA). In diesem Jahr erstmalig fand für all diese Ausbildungsgänge, deren Abschlussprüfungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden, eine große gesammelte Abschlussfeier statt, bei der alle gemeinsam feiern konnten. Für Stimmung sorgte die Ärzte-Bigband „Groove Hospital“ mit zahlreichen Kolleg*innen aus den Häusern der MüK.

Prädikat: Ausgezeichnet! 37 Absolvent*innen mit Staatspreisen geehrt

Besonders geehrt wurden in dem Rahmen die 37 besten Absolvent*innen, die für ihre herausragenden Leistungen mit dem bayerischen Staatspreis ausgezeichnet wurden. „Heute geht unser Glückwunsch an Sie – und zugleich unser Dank an Ihre Lehrkräfte und Praxisanleitungen, die Sie bestens unterstützt haben. Die Auszubildenden in unseren kommunalen Häusern tragen dazu bei, dass alle Bürgerinnen und Bürger Zugang zu herausragender Medizin erhalten”, gratulierte Stadträtin Kathrin Abele, die auch Mitglied im MüK-Aufsichtsrat ist. Sie überreichte die Staatspreise an die Auszubildenden, die mit einem Notendurchschnitt von 1,5 oder besser abgeschlossen hatten. Diese besondere Leistung würdigt das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus mit einem Staatspreis. Die stellvertretende Münchner Gesundheitsreferentin Susanne Herrmann gratulierte und überreichte Blumensträuße an alle Preisträger*innen.

Unter den Preisträgerinnen und frischgebackenen Pflegefachfrauen sind Maris Paesler und Marie Kreisel, die auf der Intermediate Care Station in Bogenhausen bzw. auf der Intensivstation in Harlaching in den Beruf starten: „Wir haben in der Klasse echte Freundschaften geschlossen, viel über die Pflege gelernt – und freuen uns sehr, dass wir jetzt auf tollen Stationen anfangen dürfen.“

MüK freut sich über hohe Übernahmequote und neuen Pflege-Nachwuchs

Die München Klinik freut sich besonders darüber, dass viele der Absolvent*innen nun neue Kolleg*innen werden. „Bereits 34 unserer rund 60 Auszubildenden konnten wir für die MüK begeistern – viele weitere Gespräche laufen aktuell“, freut sich Geschäftsführerin Petra Geistberger. Das sei ein Verdienst der Kolleg*innen des Bildungscampus und auf den Stationen bzw. in den Operationssälen, die ihr Wissen und ihre Begeisterung für den Pflegeberuf an die Auszubildenden weitergegeben haben.

Hohes Interesse an Pflegeausbildung: Alle neuen Ausbildungsplätze bereits besetzt!

Eine weitere gute Nachricht für den Münchner Pflegenachwuchs: Bereits im September werden erneut über 160 junge Menschen am MüK Bildungscampus in ihre Ausbildung in den verschiedenen Pflegeberufen starten und von einem engagierten Team aus rund 30 Lehrkräften und 40 hauptamtlichen Praxisanleiter*innen erwartet. Damit konnten erneut alle Ausbildungsplätze lückenlos besetzt werden.

Pflege: Ein Beruf, unzählige Möglichkeiten

Von Überwachung bis Reanimation, vom 500 Gramm schweren Frühgeborenen bis zu 90-jährigen geriatrischen Patient*innen: Der Pflegeberuf ist pure Vielfalt und Fachlichkeit. In der München Klinik arbeiten rund 3.300 Pflegekräfte an fünf Standorten, in 60 verschiedenen Fachbereichen, in 120 Pflegeteams. Seit 2020 werden in Deutschland Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner generalistisch ausgebildet – die diesjährigen Absolvent*innen sind damit der dritte Jahrgang mit einem Abschluss in der Generalistischen Pflegeausbildung. Auszubildende der Generalistik erlernen die berufliche Pflege von Menschen aller Altersstufen und erhalten die EU-Anerkennung in allen Mitgliedsstaaten. In der Ausbildung der München Klinik ist eine Vertiefung in der pädiatrischen Versorgung und in der Akutpflege möglich. Die Ausbildungsrichtungen am Bildungscampus der München Klinik umfassen die dreijährige Ausbildung zum/zur Pflegefachmann/Pflegefachfrau und die dreijährige Ausbildung zum/zur Operationstechnischen Assistenz (OTA) oder Anästhesietechnischen Assistenz (ATA). Die einjährige Ausbildung zur Pflegefachhelfer*in ist eine interessante Berufsperspektive für Absolventen*innen der Mittelschule und ermöglicht auch einen Übergang in die dreijährige Pflegeausbildung. Eine Übersicht über die Zulagen und Vorteile für MüK-Auszubildende: https://www.muenchen-klinik.de/ausbildung/pflege/pflegefachfrau-pflegefachmann/

Die München Klinik ist mit Kliniken in Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing und Europas größter Hautklinik in der Thalkirchner Straße Deutschlands zweitgrößte kommunale Klinik und der größte und wichtigste Gesundheitsversorger der Landeshauptstadt München. Die München Klinik bietet als starker Klinikverbund Diagnostik und Therapie für alle Erkrankungen in München und im Umland und genießt deutschlandweit einen ausgezeichneten Ruf – mit innovativer und hoch spezialisierter Medizin und Pflege und gleichzeitig als erster Ansprechpartner für die medizinische Grundversorgung. Rund 110 000 Menschen lassen sich hier im Schnitt pro Jahr stationär und teilstationär behandeln. Mit jährlich rund 6000 Geburten kommen hier deutschlandweit die meisten Babys zur Welt. Auch in der Notfallmedizin ist die München Klinik die Nummer 1 der Stadt: Über 130 000 Menschen werden jedes Jahr in den vier Notfallzentren aufgenommen – das entspricht rund einem Drittel aller Notfälle der Landeshauptstadt. Die Kliniken sind entweder Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität oder der Technischen Universität München. Der eigene Bildungscampus ist mit rund 500 Ausbildungsplätzen die größte Bildungseinrichtung im Pflegebereich in Bayern. Als gemeinnütziger Verbund finden in der München Klinik Daseinsvorsorge und herausragende Medizin zusammen und stellen das Gemeinwohl in den Vordergrund: Über die medizinisch-pflegerische Versorgung hinaus gibt es großen Bedarf, der vom Gesundheitssystem nicht refinanziert wird – wie etwa das Spielzimmer für Geschwisterkinder. Und auch die Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege, die sich mit ihrer täglichen Arbeit für die Gesundheitsversorgung Münchens einsetzen, können von Zuwendungen in Form von Spenden profitieren – beispielsweise durch die Finanzierung von zusätzlicher Ausstattung, Erholungsmöglichkeiten und Fortbildungen. Dafür zählt jeder Euro.