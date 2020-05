9 Münchner Graffiti-Legenden bemalen Tanks beim Giesinger Bräu

Die Arbeiten im WERK2 in Milbertshofen/Feldmoching laufen auf Hochtouren – bis zur Eröffnung sind es nur noch wenige Tage. Bis dahin treibt es „#TeamGiesing“ erst mal bunt: 9 nackte Tanks trafen auf 9 Münchner Graffiti-Legenden. Giesinger Bräu hatte Anfang Mai die Größen der Münchner Szene eingeladen, die meterhohen Lagertanks im neuen WERK2 zu bemalen. Die folgenden Künstler, das „Who is Who“ der Münchner Street-Art-Szene, haben an der Aktion teilgenommen:

WON

LOOMIT

FLIN

NEON

CEMNOZ

CODEAK

SCOUT

LANDO

BERT

Sie bemalten die meterhohen Tanks, in denen jeweils rund 30.000 Liter (60.000 Halbe!) Platz haben sowie den Treber-Tank im Außenbereich. Der exponierte Treber-Tank blieb WON vorbehalten, schon von weitem begrüßt nun das „Treber-Monster“ die Besucher, Lieferanten und alle anderen, die am Gelände des WERK2 ankommen. Die Motive entstanden in Zusammenarbeit mit den so genannten Tankpaten: Viele der Tanks im neuen Werk haben Paten, die den Kauf der Lagertanks finanziell unterstützt haben. Die Tankpaten konnten den Sprühern Schlagworte mitgeben, die diese dann frei künstlerisch umgesetzt haben.