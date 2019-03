9. Rauschgifttoter in München

Am Mittwoch, 20.03.2019, gegen 13:00 Uhr, wurde durch eine Zeugin mitgeteilt, dass sie in ihrer Wohnung in der Rupertigaustraße einen 30-jährigen Bekannten leblos aufgefunden habe.

Ein Arzt attestierte eine nicht natürliche Todesursache.

Nach ersten Erkenntnissen verstarb der 30-Jährige aufgrund einer Rauschgiftintoxikation.

Bei dem 30-Jährigen handelt es sich um den 9. Drogentoten im Jahr 2019 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München.

Vergleichszahl:

2018: 6 Personen