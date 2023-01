9. Sendlinger Fasching der Pfarreien St. Korbinian und St. Margaret am 10.02.2023

Nach drei Jahren Corona-bedingter Pause ist es endlich wieder soweit in Sendling: am Freitag, den 10.02.2023 findet der traditionelle „Sendlinger Fasching“ des Pfarrverbandes Sendling (Pfarreien St. Korbinian und St. Margaret) im Pfarrsaal von St. Margaret statt.

Auch in diesem Jahr sind alle „Faschingsnarrischen“, oder die, die einfach einen wundervollen Abend mit guter Musik und Tanz verbringen wollen, herzlich eingeladen!

Nach Corona soll der Fasching in Sendling wieder aufleben! Denn die Helferinnen und Helfer des Pfarrverbandes Sendling stecken wieder viel Herzblut in die Organisation.

Diesmal findet er am Freitag, den 10. Februar 2023 im großen Pfarrsaal von St. Margaret statt (Margaretenplatz 5 C, 81373 München, U6/S7 Harras oder Bus 53/132/153 Margaretenplatz). Einlass ist ab 19.13 Uhr, der Ball beginnt um 20.11 Uhr.

Trotz drei Jahren Pause wird wieder beim Programm einiges geboten: Für Musik und Unterhaltung sorgt die Sendlinger Haus- und Hofband „Omonia“. Mit einem Repertoire von Pop und Rock bis hin zu Schlager ist für jede Närrin und jeden Narren etwas dabei. In den Pausen werden wieder klassische Tanzmusik und die aktuellen Lieder der Faschingssaison angeboten. Für Tanzen, Sitzen, Ratschen, Spaß sowie preiswertes Essen und Trinken ist also gesorgt.

Als Showact ist an diesem Abend die „Narrhalla Oberschleißheim“ zu Gast, die um ca. 22.00 Uhr uns ihre aktuelle Aufführung präsentieren wird.

Der Vorverkauf der Eintrittskarten (inklusive Begrüßungsgetränk) hat mittlerweile begonnen. Karten gibt es in den Pfarrbüros von St. Korbinian (Valleystraße 24, 81371 München, Di 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Mi und Do 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr) oder von St. Margaret (Margaretenplatz 5 C, 81373 München, Mo/Di/Do/Fr 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr, Do auch von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr). Der Eintrittspreis für Erwachsene (ab 18 Jahren) ist 8,00 Euro (Vorverkauf). Für Jugendliche (16 bis 17 Jahre, Einlass nur mit Ausweis) gibt es die Karten für 5,00 Euro (Vorverkauf).

Natürlich gibt es für Kurzentschlossene auch die Karten an der Abendkasse: für 10,00 Euro (Erwachsene) bzw. 7,00 Euro (Jugendliche).

Alle Münchnerinnen und Münchner sind recht herzlich zum „Sendlinger Fasching 2023“ eingeladen und sollten sich am besten vorab die Karten sichern.

Die Pfarreien St. Korbinian und St. Margaret freuen sich darauf, sie zu diesem Sendlinger Highlight begrüßen zu dürfen.