A 99 Aubinger Tunnel: Omnibus verliert Sprit

München, 10.02.2017. Schon im Aubinger Tunnel hat der Fahrer bemerkt, dass an seinem Linienbus irgend etwas nicht stimmt. Er befand sich auf einer Überführungsfahrt von einer Werkstatt zum Busdepot. Kurz nach dem Tunnel, in Fahrtrichtung Lindau, lenkte er sein Gefährt auf den Pannenstreifen und sah nach. Erst jetzt stellte er fest, dass eine Dieselleitung leckgeschlagen war und er größere Mengen Kraftstoff verlor. Er alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Zuerst nahmen die Einsatzkräfte den auslaufenden Diesel mit Ölbindemittel auf. Anschließend wurde das Fahrzeug mit pneumatischen Hebekissen angehoben, sodass ein hinzugerufener Mechaniker versuchen konnte das Leck abzudichten. Nachdem dies am Einsatzort nicht möglich war, pumpte die Feuerwehr die in dem Tank verbliebenen, rund 400 Liter Diesel ab. Erst jetzt konnte ein privates Abschleppunternehmen den havarierten Bus auf den Haken nehmen und in eine Werkstatt schleppen.

Die rechte Fahrspur musste für die Maßnahmen über mehrere Stunden gesperrt werden, es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.