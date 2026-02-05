A g’standene Tradition: Zum dritten Mal in Folge Starkbierfest im Hofbräukeller

Der Hofbräukeller München lädt zum dritten Mal in Folge zum Starkbierfest München ein: Am 27. und 28. Februar 2026 verwandelt sich der Festsaal am Wiener Platz wieder in eine stimmungsvolle Feierlocation. Serviert wird der kräftige, dunkel gebraute Hofbräu-Doppelbock Delicator – mit satten 8,4 Prozent Alkohol das stärkste Bier der Münchner Traditionsbrauerei. Für ausgelassene Stimmung sorgt an beiden Abenden die Partyband Gerry & Gary mit Livemusik. Gefeiert wird im Festsaal des ersten Obergeschosses, der Platz für 350 Gäste bietet. Neu dieses Jahr: Neben dem Starkbier „Delicator“ gibt es Cocktails und Longdrinks, serviert von der 089 Bar, im Foyer.

Tickets sind gruppenweise ab vier Personen erhältlich. Der Preis liegt bei 18,50 Euro pro Gast, inklusive einem halben Liter Starkbier. Größere Runden haben außerdem die Möglichkeit, ergänzend zur Tischreservierung ein Vorspeisenbrett für zehn Personen vorab zu buchen.

Adresse: Innere Wiener Str. 19, 81667 München

Nächste Haltestelle: U4/5 Max-Weber-Platz

Öffnungszeiten: 27. und 28. Februar, 18:00 bis 24:00 Uhr

Mehr Infos: www.hofbraeukeller.de