A Traum: Der Münchner Sommernachtstraum 2018

Am 7. Juli 2018 findet in München mit dem Sommernachtstraum 2018 ein Feuerwerk statt, für das der Superlativ erfunden wurde. Eine Inszenierung aus Wasser, ausgeklügelter Pyrotechnik und Musik. Wie es sich für den Sommernachtstraum gehört, erwartet die Besucher bis zum eindrucksvollen Finale bereits ab 16 Uhr ein buntes Festival mit drei Open-Air-Musikbühnen, Kunst und Kulinarik im gesamten Olympiapark.

Obwohl der Sommernachtstraum bereits zum 13. Mal stattfindet, wird den Besuchern in diesem Jahr einiges Neues geboten. Die Veranstalter stellen mit dem Feuerwerk den Höhepunkt des diesjährigen Sommernachtraums, präsentiert vom Flughafen München, wieder in den Vordergrund. Standen in den vergangenen Jahren mehr die Musikbühnen im Fokus, rückt nun der eigentliche Star des Abends, das Feuerwerk, nach Anbruch der Dunkelheit um ca. 22 Uhr ins Rampenlicht.

Mehr als ein Feuerwerk

„Der Sommernachtstraum, präsentiert vom Flughafen München, ist viel mehr als das Münchner Feuerwerk des Jahres. Insgesamt bieten wir mit ihm unvergessliche Open-Air-Stunden im Olympiapark. Der neue Sommernachtstraum stellt für ganze Gruppen aus Freunden und Familien das Gesamterlebnis mit dem unvergleichlichen Feuerwerk wieder in den Mittelpunkt“, sagt Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH.

Einzigartiges Gesamtprogramm

Mit einem einzigartigen Programm aus Live-Musik unter freiem Himmel, Kunst und Kulinarik lädt der Sommernachtstraum Besucher zum Flanieren, Genießen, Feiern und Staunen ein.

Drei Open-Air-Bühnen, Installationen von Lichtkünstlern, abwechslungsreiche Gastro-Stände und nicht zuletzt das Feuerwerk mit Gänsehaut-Effekt, machen den Sommernachtstraum zu einem regelrechten Festival der Sinne.

Kulinarische Highlights

Ein zentraler Punkt des diesjährigen Sommernachtstraums ist das Thema „Kulinarik“. Mit einem vielfältigen Speisen- und Getränkeangebot bietet die Sommernachts-Meile eine große Auswahl verschiedener Leckereien und lädt zum Probieren und Schlemmen ein.

Eine musikalische Nacht zum Träumen

In einer außergewöhnlichen Sommernacht muss natürlich auch der Soundtrack stimmen. Um möglichst viele verschiedene Musikrichtungen anbieten zu können und so ein breites Publikum anzusprechen, setzen die Veranstalter in diesem Jahr auf drei Bühnen. Vor der Kulisse des Olympiaparks entsteht so eine einzigartige Atmosphäre zwischen Musikern und Publikum. Details zum Musikprogramm werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Neues Ticket-Konzept

Mit dem neuen Ticket-Konzept beim Sommernachtstraum 2018, präsentiert vom Flughafen München, sind alle Bühnen mit jedem Ticket erreichbar. Das Ticket-Konzept wurde grundlegend vereinfacht und es gibt ab sofort lediglich zwei Kategorien. Kategorie 1 sichert im Unterschied zu Kategorie 2 die beste Sicht auf das Feuerwerk.

„Early Bird“-Special für Schnellentschlossene

Die ersten 1.000 Tickets gibt es – so lange der Vorrat reicht – deutlich günstiger. Die Karten kosten dann in der ersten Kategorie 29 Euro statt 39 Euro und in der zweiten Kategorie 19 Euro statt 29 Euro. Los geht der Ticketvorverkauf ab sofort bei München Ticket, Tel. 089 54 81 81 81, www.muenchenticket.de. Die Tickets verstehen sich inklusive VVK-Gebühr, zzgl. Versandkosten.

Mehr als ein Feuerwerk: „The Beauty of Life“

Allen voran verantwortlich für das komplett neue Show-Konzept ist Simone Franciosi: „Unser Ansatz für das Feuerwerk beim Münchner Sommernachtstraum ist es, eine Symbiose aus all unserer professionellen

Erfahrung und den Bedürfnissen des Münchner Publikums zu schaffen.“ Entstanden ist nun eine einzigartige Kombination aus Pyro- und Laser-Effekten, Feuer, Wasser sowie Musik. Das Konzept trägt den passenden Namen zum Sommernachtstraum:

„The Beauty of Life“

Durch die Lichter und die choreographische Harmonie jedes Effekts dieser Show möchten die Pyrokünstler die Begeisterung, die Freude und die Liebe, die wir für das Leben haben, vermitteln und versuchen, jeden Menschen mit auf eine Reise zu nehmen, „die kein Traum ist, sondern Alltag.“ Das Feuerwerker-Team von Pyroemotions zeichnet sich durch seine besondere Aufmerksamkeit auf die Synchronisation von Effekten aus Pyrotechnik, Lichter, Laser, Wasserstrahlen sowie die Verbindung mit choreographierter Musik. „Dies ist eine der großen Stärken unserer Arbeit. Wir haben immer versucht, hier Perfektion zu erreichen und arbeiten ständig daran, uns zu verbessern“, so Franciosi.

Das 20-köpfige Pyroemotionsteam inszeniert Feuerwerkskunst auf der ganzen Welt. Die letzten Stationen reichen von Montreal über Malta bis nach Moskau. Neben völlig neuen Lichteffekten wie „Flowers on the water“ oder „Piano effect“ werden Lichteffekte aus 80 Positionen am Olympiasee in den Himmel gezaubert.

Weitere Informationen zum Event und den Ticketpreisen unter

www.sommernachtstraum-muenchen.de.