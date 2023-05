A95 Richtung Garmisch: Fahrzeug brennt auf Autobahn

Ein BMW ist bei einem Brand auf der Autobahn den Flammen zum Opfer gefallen.

Zahlreiche Anrufe gingen bei der Leitstelle München über ein brennendes Fahrzeug auf der Autobahn ein. Da die Meldungen einheitlich die Fahrtrichtung Garmisch angaben, disponierte die Leitstelle Einsatzkräfte der Feuerwehr München zum Einsatz.

Weit vor der Einsatzstelle bestätigte sich die Meldung des brennenden Fahrzeugs. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, brannte der BMW bereits in voller Ausdehnung. Die beiden Insassen des BMW schilderten dem Einsatzleiter, während der Fahrt seien plötzlich mehrere Kontrolllampen angegangen und danach unmittelbar Flammenschein sichtbar gewesen. Sie stellten das Fahrzeug am Seitenstreifen ab und konnten das Fahrzeug unbeschadet verlassen. Das Dieselfahrzeug sei bereits nach kurzer Zeit in Vollbrand gestanden.

Nach einer großräumigen Absperrung über zwei Fahrspuren löschten die Einsatzkräfte unter Atemschutz und einem C-Rohr die Flammen. Trotz der weiträumigen Absicherung mit Verkehrssicherungsanhänger und Blaulicht kam es zu einem Auffahrunfall. Glücklicherweise blieben hier alle Beteiligten unverletzt.

Bis das Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen entfernt werden konnte, kam es zu Einschränkungen in der Fahrtrichtung Garmisch/Starnberg.