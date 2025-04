Ab 1. Mai: Ausweisdokumente nur mit digitalem Passbild

Wer ab 1. Mai einen Personalausweis, Reisepass, elektronischen Aufenthaltstitel oder Reiseausweis beantragen will, benötigt ein digitales zertifiziertes Passbild. Darauf weist das KVR die Münchner*innen hin. Die neue gesetzliche Regelung soll Manipulationen verhindern. An allen Standorten des Bürgerbüros sowie in der Servicestelle für Zuwanderung und Einbürgerung (früher Ausländerbehörde) stehen rechtzeitig Geräte für entsprechende Lichtbildaufnahmen zur Verfügung. Kund*innen haben außerdem die Möglichkeit, ihre biometrischen Fotos vorab in zertifizierten Fotostudios und Drogeriemärkten aufnehmen zu lassen. Über eine Cloud werden die Bilder dann an die jeweilige Behörde übermittelt. Eine Übersicht über teilnehmende Geschäfte bieten die Websites www.alfo-passbild.com und www.dm.de/services/services-im-markt/fotoservice/passbild-service-51462.

Papierfotos können nach dem 1. Mai nicht mehr für die Beantragung von Ausweisdokumenten und Aufenthaltstiteln eingereicht werden. Bis 30. April sind sie noch Pflicht. Das KVR informiert darüber auch im Online-Terminbuchungssystem.