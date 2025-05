Ab 2. Juni: Bus statt Tram auf mehreren Linien wegen Bauarbeiten

Linienführungen und Ersatzverkehre

Die Tram 16 fährt nur im Abschnitt Romanplatz – Sendlinger Tor. Zwischen Sendlinger Tor und Isartor fährt die Tram 17. Im Abschnitt Isartor – Effnerplatz fahren ersatzweise Busse.

fährt nur im Abschnitt Romanplatz – Sendlinger Tor. Zwischen Sendlinger Tor und Isartor fährt die Tram 17. Im Abschnitt Isartor – Effnerplatz fahren ersatzweise Busse. Die Tram 19 sowie die NachtTram N19 fahren nur im Abschnitt Berg am Laim – Lautensackstraße und werden weiter über Siglstraße – Hans-Thonauer-Straße bis zur Westendstraße umgeleitet. Im Abschnitt Westendstraße – Lautensackstraße – Fürstenriederstraße – Willibaldplatz – Westbad – Pasing fahren ersatzweise Busse. Zusätzlich werden beide Linien zwischen Hauptbahnhof Süd und Max-Weber-Platz umgeleitet und fahren über Karlsplatz (Stachus) – Sendlinger Tor – Isartor. Der Abschnitt Lenbachplatz – Marienplatz (Theatinerstraße) – Maximilianeum entfällt.

sowie die fahren nur im Abschnitt Berg am Laim – Lautensackstraße und werden weiter über Siglstraße – Hans-Thonauer-Straße bis zur Westendstraße umgeleitet. Im Abschnitt Westendstraße – Lautensackstraße – Fürstenriederstraße – Willibaldplatz – Westbad – Pasing fahren ersatzweise Busse. Zusätzlich werden beide Linien zwischen Hauptbahnhof Süd und Max-Weber-Platz umgeleitet und fahren über Karlsplatz (Stachus) – Sendlinger Tor – Isartor. Der Abschnitt Lenbachplatz – Marienplatz (Theatinerstraße) – Maximilianeum entfällt. Die Tram 21 wird zwischen Karlsplatz (Stachus) und Max-Weber-Platz umgeleitet und fährt über Sendlinger Tor – Isartor. Der Abschnitt Lenbachplatz – Maximilianeum entfällt.

wird zwischen Karlsplatz (Stachus) und Max-Weber-Platz umgeleitet und fährt über Sendlinger Tor – Isartor. Der Abschnitt Lenbachplatz – Maximilianeum entfällt. Die Tram 27 fährt im Abschnitt Petuelring – Hohenzollernplatz – Kurfürstenplatz – Scheidplatz und ersetzt damit die Tram 28 , die nicht in Betrieb ist. Im Abschnitt Karlsplatz (Stachus) – Kurfürstenplatz fahren ersatzweise Busse.

fährt im Abschnitt Petuelring – Hohenzollernplatz – Kurfürstenplatz – Scheidplatz und ersetzt damit die , die nicht in Betrieb ist. Im Abschnitt Karlsplatz (Stachus) – Kurfürstenplatz fahren ersatzweise Busse. Die NachtTram N27 fährt im Abschnitt Großhesseloher Brücke – Karlsplatz (Stachus) und wird weiter über Hauptbahnhof – Stiglmaierplatz – Hochschule München umgeleitet. Im Abschnitt Karlsplatz (Stachus) – Petuelring fahren ersatzweise Busse.

Informationen zu den Umleitungen und Ersatzverkehren gibt es auf der Sonderseite mvg.de/trambau. Die MVG informiert ihre Fahrgäste außerdem mit Aushängen und Tickertexten an den Haltestellen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.

Der Grund für die Einschränkungen sind notwendige Sanierungsarbeiten am Karlsplatz (Stachus) und am Maxmonument sowie der Einbau eines Gleiskreuzes für die Tram-Westtangente in Laim.

Gleiserneuerung am Karlsplatz (Stachus)

Seit Anfang des Jahres sanieren die SWM im Rahmen des Grunderneuerungsprogramms der Münchner U-Bahn bereits ein Bauwerk des U-Bahnhofs Karlsplatz (Stachus). Für eine effiziente Baustelle und möglichst geringe Einschränkungen für die Fahrgäste bündeln die SWM die Maßnahme mit weiteren Arbeiten.

Ab Montag, 2. Juni, werden die über dem U-Bahn-Bauwerk liegenden Tramgleise der Linien 19, 21, 27 und 28 erneuert. Konkret tauschen die SWM zwischen Prielmayerstraße und Elisenstraße sechs Weichen und Gleise auf einer Strecke von 600 Metern nach 19 Betriebsjahren aus. Im September sind der Rückbau der Baustelle sowie die Wiederherstellung der Oberflächen geplant.

Parallel verbreitern die SWM im Auftrag der Landeshauptstadt bis Ende November die Querung für den Rad- und Fußverkehr.

Gleiserneuerung am Maxmonument

Am Maxmonument und in der Maximilianstraße östlich des Maxmonuments werden 12 Weichen, vier Kreuzungen sowie Gleise auf einer Strecke von 500 Metern erneuert. Das Rondell am Maxmonument wurde zuletzt abschnittsweise in den Jahren 2007 bis 2014 erneuert. Aufgrund der engen Radien und häufiger Befahrung haben die Weichen und Schienen bereits das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und müssen ausgetauscht werden. Im Bereich zwischen dem Rondell und der Maximiliansbrücke wurden die Schienen zuletzt in den 1990er-Jahren erneuert und haben ebenfalls das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

Im Schatten der Streckensperrung wird auch die Fahrleitung auf der Strecke der Tram 19 in Richtung Max-Weber-Platz erneuert. Zudem nutzen die SWM die Betriebseinstellung, um Fernwärmeleitungen unter den Tramgleisen zu verlegen.

Die Maximilianstraße bleibt während der Baustelle in beide Richtungen für Kfz befahrbar. Die Thierschstraße muss am Maxmonument für den Verkehr unterbrochen werden. Die Grundstücke in der Thierschstraße bleiben aber erreichbar und die Gehwege können weiter passiert werden.

Gleiskreuz für die Tram-Westtangente und Gleiserneuerung in Laim

Um die Tram-Westtangente an das bestehende Tramnetz anzubinden und im Störungsfall schnell reagieren zu können, bauen die SWM an der Kreuzung zur Agnes-Bernauer-Straße ein Gleiskreuz mit ergänzenden Gleisbögen zum Abbiegen zwischen von Nord und Ost sowie zwischen Süd und West ein. Dafür werden eine Kreuzung, acht Weichen und neue Gleise auf einer Strecke von insgesamt 100 Metern in allen vier Richtungen verlegt. Bevor der Gleisbau startet, werden ab Juni vor allem Versorgungsleitungen an der Kreuzung Agnes-Bernauer-Straße/Fürstenrieder Straße verlegt.

Im Schatten der Bauarbeiten erneuern die SWM in der Agnes-Bernauer-Straße die Tramgleise der Linie 19 auf einer Strecke von rund 500 Metern. Außerdem werden die Schienen auf der Überfahrt in der Friedenheimer Straße erneuert.

Die Agnes-Bernauer-Straße wird daher westlich der Fürstenrieder Straße stadteinwärts ab der Ossietzkystraße zur Einbahnstraße. An der Kreuzung von Fürstenrieder Straße und Agnes-Bernauer-Straße entfallen aufgrund der Einbahnregelung die Linksabbiegebeziehungen. Von Norden kommend ist das Rechtsabbiegen in Agnes-Bernauer-Straße nicht mehr möglich. Zur Umfahrung kann das umliegende Straßennetz, zum Beispiel die Landsberger Straße, genutzt werden.