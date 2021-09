Ab auf die Piste: Die Gletschersaison ist eröffnet!

Auch wenn uns in tieferen Lagen noch der wohlig-warme Altweibersommer verwöhnt, die Gletscher der Alpen freuen sich schon über frischen Neuschnee. In Österreich, der Schweiz und in Italien ist die Saison für Skifahrer und Boarder bereits gestartet.

Österreich meldet:

Das Ganzjahresskigebiet am Hintertuxer Gletscher und der Rettenbachgletscher in Sölden machten den Anfang. Es folgten der Pitztaler Gletscher und der Kaunertaler Gletscher. Sobald sich noch ein paar Neuschneeflocken zeigen, eröffnen auch das Kitzsteinhorn, der Stubaier Gletscher, der Mölltaler Gletscher und der Dachsteingletscher. Dies wird voraussichtlich im Oktober der Fall sein.

Die höchsten Skigebiete der Schweiz sind offen:

In der Schweiz sind bereits die Skigebiete Saas-Fee und Zermatt für den Skibetrieb geöffnet. Je nach Schneefall folgen im Oktober der Titlis in Engelberg, die Diavolezza bei St. Moritz und der Vorab-Gletscher in Laax. Ebenso könnte Ende Oktober der Skibetrieb in Arosa und am Gemsstock in Andermatt starten.

Italien berichtet:

In Italien locken bisher der Schnalstaler Gletscher und das Stilfserjoch zum Pistenvergnügen. Die Saison im Sommerskigebiet Stilfserjoch geht noch bis Ende Oktober und sollte die Passstraße geöffnet bleiben, kann man noch bis in den November wedeln. Auf dem Presena Gletscher am Passo Tonale im Val di Sole ist der Start für Ende Oktober/Anfang November anvisiert.

Wer aktuell auf dem Laufenden bleiben will, schaut am besten regelmäßig bei den Skigebiets- und Schneeberichts-Experten von Skiresort.de vorbei. Hier gibt es tagesaktuell die wichtigsten Infos zu allen offenen Skigebieten und den nächsten Saisonstarts in Europa.

Und jetzt gilt’s: Schnell noch die Bretter und Boards gewachst – und dann nichts wie ab auf die Piste!