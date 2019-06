Ab Freitag, 28. Juni gilt: Freier Eintritt nur mit dem SWM Sommerbäderpass

Der Sommer lässt München schwitzen – die der-zeitigen Temperaturen verlocken zur Abkühlung im Wasser. Die Landeshauptstadt München ermöglicht Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren im Sommer 2019 den kostenlosen Eintritt in die Münchner Freibäder.

Achtung: Ab Freitag, 28. Juni, ist der kostenlose Eintritt in die Freibäder der SWM für alle ab 8 bis einschließlich 17 Jahre nur noch gegen Vorlage des Sommerbäderpasses an der Kasse möglich.

Werbung / Anzeige

Der Sommerbäderpass berechtigt in der Saison einmal am Tag zum Besuch eines der acht SWM Sommerbäder. Ohne den Pass bzw. bei einem weiteren Besuch am gleichen Tag gilt der reguläre Eintrittspreis.

Der Vordruck für den kostenfreien Sommerbäderpass wird an den Kassen in allen 8 Sommer- und 9 Hallenbädern der SWM ausgegeben. Es gibt ihn auch im SWM Shop im Zwi-schengeschoss Marienplatz sowie im Kundencenter in der SWM Zentrale, Emmy-Noether-Str. 2.

Und so geht’s:

• Den Vordruck können Erziehungsberechtigte sowie Kinder und Jugendliche an den Bäderkassen abholen.

Die Pässe sind farblich unterschiedlich gehalten: blau für die 8- bis 14-Jährigen, grün für 15- bis 17-Jährigen.

• Den Pass bitte mit Name, Geburtsdatum und Adresse ausfüllen. Wichtig: Lichtbild des Berechtigten anheften.

• Gültig wird der korrekt ausgefüllte und mit Foto versehene SWM Sommerbäderpass durch einen Stempel, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der M-Bäder sowie im SWM Shop oder SWM Kundencenter aufbringen. Dazu müssen sich die Berechtigten einmalig mit einem Dokument, wie z.B. Schülerausweis oder Reisepass, ausweisen.

• Der gestempelte Sommerbäderpass wird dann an der Kasse des gewählten Sommerbads vorgezeigt – so kann das Badevergnügen starten.

Die Farben (blau für die 8- bis 14-Jährigen, grün für 15- bis 17-Jährigen) erleichtern die Zuordnung beim Badeintritt.

Für Kinder unter 8 Jahren, die laut ABB (Allgemeine Bedingungen für die Benutzung von Badeanlagen) nur in Begleitung ihrer Eltern in die M-Bäder dürfen, ist der Eintritt regulär kostenfrei. Sie benötigen keinen SWM Sommerbäderpass.

Weitere Infos: www.swm.de/sommerbäder