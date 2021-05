Ab Mittwoch gelockerte Kontaktbeschränkungen

Nachdem das RKI am Montag zum fünften Mal in Folge für München einen Inzidenzwert unter 35 gemeldet hat, gilt ab Mittwoch, 2. Juni, für die Kontaktbeschränkungen die Inzidenzeinstufung „unter 35“. Damit sind dann nach der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wieder private Zusammenkünfte möglich für die Angehörigen des eigenen Hausstands und zwei weiterer Haushalte mit zusammen maximal zehn Personen (Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet).

Vor dem Hintergrund der jetzt anstehenden Anpassung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung hat Oberbürgermeister Dieter Reiter in einem Schreiben an Bayerns Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder gefordert, die kommenden Erleichterungen so auszugestalten, dass diese verständlich und im Gleichklang in allen Lebensbereichen vollzogen werden können – etwa mit Blick auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen und bei den Regelungen für Schulen und Kitas, für Stadtteilkulturzentren und Open-Air-Veranstaltungen, für die Innengastronomie und für Wellnessangebote, für Märkte und sonstige Stände sowie bei der Kontaktbeschränkung und der Maskenpflicht im Freien -> das Schreiben im Wortlaut.