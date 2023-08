Ab September: Festpreise für Taxifahrten in München

Mit Stadtratsbeschluss vom 25.07.2023 wurde in München ein deutschlandweit einzigartiges Projekt auf den Weg gebracht: Taxibesteller können ab 1. September vor Antritt der Fahrt einen gesetzlich geregelten Festpreis vereinbaren. Preissicherheit und Kostentransparenz sollen die Dienstleistung „Taxi“ deutlich verbraucherfreundlicher machen und so verlorene Kunden zurückgewinnen. Wer das nicht möchte, kann wie bisher seine Taxifahrt per Taxameter abrechnen lassen.

Was bisher für Fahrten vom Flughafen zur Messe oder zur Hauptbahnhofregion galt, kann man ab September im gesamten Tarifgebiet beanspruchen – tarifliche Festpreise. „Ein enormer Fortschritt für das Gewerbe und natürlich für die Taxinutzer“ kommentiert Christian Hess, Geschäftsführer bei IsarFunk, die Initiative: „Vor Fahrtantritt zu wissen, was die Fahrt kostet, schafft Vertrauen bei der Kundschaft.“

Vertrauen durch Preissicherheit

Bedingung für eine verbindliche Preisvereinbarung ist, dass das Taxi bestellt wird. Dies erfolgt in der Regel über eine Zentrale oder eine digitale Plattform, bzw. APP. Ein Bestellvorlauf ist dabei nicht erforderlich. Am Straßenrand gewunkene Taxen oder am Stand bestiegene Taxis rechnen wie gehabt nach Taxameter ab. Jürgen Dinter, Marketingleiter bei IsarFunk, erklärt: „Der Anrufer nennt seinen Start- und Zielort, und wir bestätigen ihm dann auf Basis der kürzesten Strecke seinen Festbetrag. Diesen kann er annehmen oder doch lieber das Taxameter zählen lassen“. „Schon die Tatsache, dass der Festpreis stets auf der kürzesten Fahrstrecke basiert, wird sich für den Verbraucher auszahlen. Eine davon abweichende Routenwahl macht die Fahrt also nicht teurer“. ergänzt Hess.

Transparenz und Flexibilität

Der kaum kalkulierbare Zeittarif, der besonders bei Staus die Taxikosten in die Höhe treibt, fällt beim Festpreis weg. Die Festpreise sind in einem definierten Tarifkorridor festgelegt, der von fünf Prozent unter den Preisen der Taxi-Tarifordnung bis zu 20 Prozent darüber reicht. Preisexplosionen bei hoher Nachfrage, beispielsweise bei Konzerten oder der Wiesn, kämen für IsarFunk nicht in Frage: Im Gegensatz zu Plattform-Mietwagendiensten, die bei hoher Nachfrage gern die Preise anziehen, sehe man sich als Taxizentrale und Teil des öffentlichen Nahverkehrs auch künftig der Daseinsvorsorge für die Münchner Bürger verpflichtet. Ein „Preis-JoJo“ halte man für unseriös. Es gelte sehr sorgfältig die Wünsche und Bedürfnisse sowohl der Kunden als auch der Taxifahrer auszubalancieren. „Taxifahren soll transparenter werden und bezahlbar sein“, so Hess.

Die kurze Vorbereitungszeit stellt IsarFunk vor eine beachtliche Herausforderung. Dinter gibt zu bedenken: „Wir müssen die Vermittlung quasi auf links drehen, um dem erhöhten Gesprächsbedarf und Arbeitsaufwand gerecht zu werden. Die aktuellen Sprachassistenten zur schnellen automatischen Bestellung müssen angepasst werden. Auch die Bedienoberfläche unserer APP taxi.eu wird überarbeitet. Mitarbeiter und Taxikollegen werden aktuell umfassend geschult, die Arbeitsprozesse abgeändert. Das alles in der Haupturlaubszeit.“ Trotz des Aufwands ist man sich bei IsarFunk sicher: Im Festpreis liegt die Zukunft des Taxigewerbes.