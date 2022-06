Abends im Münchner Stadtmuseum: Taschenlampenführung

Am Mittwoch, 15. Juni, von 18 bis 20 Uhr, erforschen neugierige Kinder und Erwachsene im Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, die Schätze der Ausstellung „Typisch München!“. Teilnehmende entdecken einen starken Ritter, exotische Tänzer und einen merkwürdigen Esel, hören Geschichten von verliebten Turnierreitern und Königen und erfahren, was das Oktoberfest mit einem Pferderennen zu tun hat. Mit einer Taschenlampe in der Hand ist die Entdeckertour besonders spannend und geheimnisvoll.

Für Kinder ab 6 Jahren in Begleitung Erwachsener. Das Tagesticket ist für Teilnehmende zu einem ermäßigten Preis von 2 Euro erhältlich. Kinder unter 18 Jahren haben freien Eintritt. Die Teilnahme kostet 5 Euro, für Kinder 3 Euro. Die Anmeldung ist erforderlich und telefonisch montags und dienstags 9 bis 13 Uhr, mittwochs und donnerstags 14 bis 19 Uhr, Telefon 48006-6239 oder online unter www.mvhs.de möglich.

Das Münchner Stadtmuseum verfügt über einen rollstuhlgerechten Zugang und eine barrierefreie Toilette. Weitere Informationen des Münchner Stadtmuseums zur Zugangsregelung unter http://muenchner-stadtmuseum.de/information/aktuelle-besuchsregelungen.