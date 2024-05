Abfahrt zum Luise-Kiesselbach-Tunnel wieder geöffnet

Die Zufahrt vom Luise-Kiesselbach-Platz Richtung Norden in den Luise-Kiesselbach-Tunnel ist wieder für den Verkehr freigegeben. Sie musste geschlossen werden, nachdem am 17. April der Brand eines Lkw erhebliche Schäden an Bauwerk und Technik des Tunnels verursacht hatte. Weiterhin gilt für die Oströhre des Tunnels die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 40 km/h und ein allgemeines Überholverbot.

Die vorhandenen hochmodernen Sicherheitssysteme im Tunnelbauwerk sowie die Operator*innen in der Verkehrsleitzentrale, die besonders schnell und umsichtig reagiert hatten, haben dazu beigetragen, dass bei dem Brandereignis keine Personen zu Schaden gekommen sind.

Das Baureferat hat gemeinsam mit dem Mobilitätsreferat Maßnahmen ergriffen, um langfristige Tunnelsperrungen infolge des Unfalls zu vermeiden. Dank des intensiven Einsatzes Mitarbeitender von Bau- und Mobilitätsreferat konnten die wichtigsten Systeme nach verhältnismäßig kurzer Zeit wieder in Betrieb genommen werden. 20 Stunden nach dem Brand konnte der Tunnel in enger Abstimmung mit Feuerwehr und Polizei wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die notwendigen Reparaturen laufen bereits, um die vom Feuer verursachten Schäden wieder zu beheben. Der vollständige Abschluss der Wiederherstellungsarbeiten mit Reparatur beziehungsweise Austausch betroffener technischer Bauteile und Systeme durch Spezialfirmen wird voraussichtlich noch bis zum Herbst andauern.