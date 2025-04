Abschied vom Gipfeltreffen – weiter auf Tollwood: Werner Schmidbauer

Werner Schmidbauer nimmt Abschied vom „Gipfeltreffen“ und konzentriert sich auf Musik – Schmidbauer & Kälberer laden ein: Ami Warning – 17. Juli in der Tollwood Musik-Arena

MÜNCHEN. Nach 22 Jahren im BR-Fernsehen verabschiedet sich Werner Schmidbauer von seinem Herzensformat „Gipfeltreffen“ und widmet sich verstärkt der Musik. Den letzten Gipfel besteigt der Musiker mit seinem musikalischen Kollegen Martin Kälberer am Karfreitag, 18. April, um 17:45 Uhr im BR. Musikalisch bleiben die beiden dem Publikum weiter erhalten.

Auf dem Tollwood Sommerfestival laden sie wieder in die Musik-Arena ein. In diesem Jahr: Ami Warning, die mit ihrer kraftvollen Stimme und tiefgehenden Songs das Publikum begeistern wird. Schmidbauer & Kälberer stehen für handgemachte Musik mit Seele, für Songs, die berühren und verbinden. Und sie gehören zum festen musikalischen Inventar in der Tollwood Musik-Arena. Gemeinsam mit Ami Warning entsteht eine wunderbare Mischung aus Generationen, Stilen und Geschichten – zum Momentsammeln.

Karten gibt‘s unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim, Infos zu den Konzerten unter www.tollwood.de.

Veranstaltung: Schmidbauer & Kälberer laden ein: Ami Warning

Ort: Musik-Arena (bestuhlt, freie Platzwahl)

Datum: 17. Juli 2024

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19 Uhr

Eintritt: 52,40 EUR / erm. 49,52*

(Im Preis sind die VVK- und die Systemgebühr enthalten.)

