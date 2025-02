Abseits der Straße – Auto durchbricht Gartenzaun und beschädigt Hauswand

Über die Auswirkungen eines von der Straße gekommenen Pkw haben die Einsatzkräfte vor Ort nicht schlecht gestaunt.

Am Donnerstagvormittag meldete eine Anwohnerin bei der Polizei, dass ein Pkw an eine Hauswand gefahren sei. Es sei sonst nichts passiert, aber im Gebäude fiele der Putz von der Wand. Der Inspektionsdienst der Feuerwehr München nahm daher auf der Fahrt zum Einsatzort einen Statiker der Lokalbaukommission mit. Zuerst schien auch tatsächlich nicht viel passiert zu sein. Das Auto war von der Straße durch einen Gartenzaun gefahren und hatte eine Hauswand gestreift. Dies ließ sich leicht an den Spuren an der Holzverkleidung des Einfamilienhauses erkennen.

Erst als die Einsatzkräfte und der Statiker im Gebäude die Wand genauer unter die Lupe nahmen, stellte sich das wahre Ausmaß des Schadens heraus. Die Außenwand war im Bereich des Aufpralls komplett zerrüttet. Es zeigten sich auf der ganzen Fläche abgelöste Putzstücke und Risse. Einzelne Putzteile konnten einfach von der Wand genommen werden und das Mauerwerk inklusive größerer Risse waren zu erkennen. Auch der Statiker begutachtete die Wand und schätzte das Gebäude als nicht einsturzgefährdet ein. Fachbetriebe müssen nun klären, wie der Schaden wieder behoben und repariert werden kann.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Höhe des Schades kann nicht eingeschätzt werden.