AC/DC – POWER UP TOUR EUROPA 2024: THE PRETTY RECKLESS als Support bestätigt

Diese Nachricht dürfte die Vorfreude auf die bald startende „POWER UP“-Europatournee von AC/DC noch weiter steigern: Die amerikanische Erfolgsrockband THE PRETTY RECKLESS ist als Support bestätigt und verspricht, hunderttausenden von Fans im Rahmen der elf AC/DC-Deutschland-Shows gebührend einzuheizen!

2009 gegründet, hat die US-amerikanische Rockband um Model und Schauspielerin Taylor Momsen längst ihre eigene Erfolgsgeschichte geschrieben: Über eine halbe Milliarde Streams, 2 Millionen verkaufte Alben und eine Nr 1-Platzierung des vierten und jüngsten Studioalbums „Death by Rock and Roll“ in 6 verschiedenen US-Chartlisten – das ist die mehr als ansehnliche Bilanz der New Yorker Alternative Rocker.

Kein Wunder also, dass THE PRETTY RECKLESS nicht nur bei ihren Fans, sondern auch bei Musikerkollegen gefragt sind, erst im vergangenen Jahr tourten sie gemeinsam mit den FOO FIGHTERS!

Nun heißt es gemeinsam mit AC/DC „POWER UP“ für die Toursensation des Jahres 2024!

„POWER UP“ wird die erste AC/DC-Europatournee seit acht Jahren sein und die legendäre Rock’n’Roll Band in einigen der größten Stadien des Kontinents auftreten lassen.

In Deutschland stehen Gelsenkirchen, München, Dresden, Hockenheimring, Stuttgart, Nürnberg und Hannover auf dem Tourplan! Die meisten Shows sind bereits ausverkauft, Resttickets sind auf www.eventim.de sowie an offiziellen Vorverkaufsstellen erhältlich.

AC/DC spielten ihr allererstes Konzert am 31. Dezember 1973 im Chequers Nightclub in Sydney, Australien. Sie sind eine der einflussreichsten Rockbands der Geschichte und haben weltweit über 200 Millionen Alben verkauft. Die LP „Back In Black“ ist das „meistverkaufte Album einer Band aller Zeiten“ und das „drittbestverkaufte Album eines Künstlers“ mit weltweit über 50 Millionen verkauften Exemplaren, Tendenz steigend. AC/DC wurde 2003 in die Rock and Roll Hall of Fame® und in die Music Victoria Awards Hall of Fame in ihrem Heimatland Australien aufgenommen. Die Band spielt nach wie vor in ausverkauften Stadien auf zahlreichen Kontinenten, verkauft jährlich Millionen von Alben und generiert Streams in Milliardenhöhe.

Zur Feier ihrer 50-jährigen Erfolgsgeschichte als größte Rock’n’Roll-Band der Welt sind AC/DC – Angus Young an der Leadgitarre, Sänger Brian Johnson, Rhythmusgitarrist Stevie Young, Schlagzeuger Matt Laug und ein neuer Bassist, der die Nachfolge von Cliff Williams antritt – zurück, um für ihre treue und riesige Fangemeinde zu spielen, die von Jahr zu Jahr immer größer wird.

AC/DC – POWER UP TOUR

EUROPA 2024

Support: THE PRETTY RECKLESS

Live in Deutschland:

& 21. Mai 2024 Gelsenkirchen – Veltins Arena

9 & 12. Juni 2024 München – Olympiastadion

Juni & 19. Juni 2024 Dresden – Rinne

Juli 2024 Hockenheimring

Juli 2024 Stuttgart – Wasen

Juli 2024 Nürnberg – Zeppelinfeld

Juli & 04. August 2024 Hannover – Messe

www.eventim.de