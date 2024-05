Acht Verteidiger im Kader der Red Bulls

Johansson und Lancaster auch in der kommenden Saison in München

Die Vertragsgespräche mit fast allen Verteidigern des viermaligen deutschen Meisters Red Bull München sind abgeschlossen. Demnach stehen aktuell acht Abwehrspieler im Kader der Red Bulls. Die Verhandlungen mit Andrew MacWilliam laufen noch.

Neben den bewährten Kräften Konrad Abeltshauser, Dominik Bittner, Jonathon Blum, Maximilian Daubner, Sten Fischer und Jakob Weber, die allesamt bereits zu Beginn der vergangenen Saison zur Mannschaft zählten, bleiben den Münchnern auch Les Lancaster und Emil Johansson erhalten.

Lancaster wechselte im Februar dieses Jahres vom 16-maligen Meister Ilves Tampere in die bayerische Landeshauptstadt. Der 29-jährige US-Amerikaner war in der Saison 2022/23 punktbester Verteidiger der höchsten finnischen Eishockeyliga. Johansson stieß wenige Tage zuvor vom elfmaligen finnischen Titelträger HC TPS Turku zum EHC Red Bull München. Der 28-jährige Schwede absolvierte bereits vor seinem Gastspiel in Turku in der vorvergangenen Spielzeit 21 Partien für die Red Bulls und gewann mit den Münchnern im April 2023 die deutsche Meisterschaft.

Die Gespräche mit MacWilliam sind noch nicht abgeschlossen. Bis spätestens Ende Mai will die sportliche Leitung eine Entscheidung über einen möglichen Verbleib bei den Isarstädtern treffen.

Neben den acht Verteidigern stehen auch die Torhüter der Münchner für die Saison 2024/25 bereits fest. Mit Mathias Niederberger, Daniel Allavena, Christopher Kolarz und Simon Wolf stehen aktuell vier Torhüter im Kader der Red Bulls.