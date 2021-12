ADAC gelbhilft startet Corona-Testcenter am Sendlinger-Tor-Platz in München

Gemeinsam gegen die Pandemie: ADAC gelbhilft, bundesweiter Anbieter von Erste Hilfe Kursen im privaten und gewerblichen Bereich, bietet ab sofort in den Räumen über der ADAC Geschäftsstelle und Reisebüro in München am Sendlinger-Tor-Platz 9 PCR-Tests und Antigen-Schnelltests an – und zwar von Montag bis Sonntag.

Neben der Impfung ist das Aufspüren von unerkannten Coronafällen durch engmaschige Tests das zweite Mittel, um die vierte Welle zu brechen. Zudem werden die Tests in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens (2G-Plus/3G-Plus-Regeln) vorgeschrieben. „Um hier schnell und unkompliziert ein Angebot machen zu können, haben wir uns entschieden, in München eine Teststation einzurichten“, schildert ADAC gelbhilft-Betriebsleiter Simon Schöbel. Termine sind mit, aber auch ohne vorherige Anmeldung möglich. Das Ergebnis für den 48 Stunden gültigen PCR-Test liegt am nächsten Tag vor. Die Kosten belaufen sich auf 69 Euro, ADAC Mitglieder bezahlen 64 Euro. Wer den Test schneller braucht, bekommt die Labor-Analyse bereits innerhalb von 3 Stunden (129 Euro). Die 24 Stunden gültigen Antigen-Schnelltests werden kostenfrei angeboten, das Ergebnis gibt es nach 15 Minuten. ADAC Südbayern-Vorsitzender Dr. Gerd Ennser stellt heraus: „Durch das Engagement unseres Tochterunternehmens ADAC gelbhilft können wir einen wichtigen Beitrag leisten, um in dieser Pandemie als Club, der das Helfen fest in der Satzung verankert hat, mitzuwirken, Infektionsketten zu durchbrechen. Am Sendlinger Tor können wir im Herzen von München eine zentrale Anlaufstelle für alle Menschen schaffen, die einen Test benötigen oder einfach auf Nummer sicher gehen wollen.“ Weitere Infos und Online-Terminbuchung unter adac-gelbhilft.de/teststation-muenchen