ADAC Pannenhilfe-Bilanz 2025: Rund 487.000 Einsätze für die Gelben Engel in Bayern

Häufigste Ursache eine defekte Batterie / Fahrradpannen nehmen um 15 Prozent zu

Die Gelben Engel sind gefragter denn je: Alle neun Sekunden geht im Schnitt beim ADAC ein Pannennotruf ein. Insgesamt absolvierte die ADAC Pannenhilfe im vergangenen Jahr 3.691.813 Einsätze, rund 60.000 (1,6 Prozent) mehr als 2024. Rekordtag war der 29. Dezember mit 18.588 Einsätzen. An diesem Tag mussten die Gelben Engel sogar alle 5 Sekunden ausrücken. Stärkster Pannenmonat war der Januar mit 356.847 Einsätzen. Wie in den Jahren zuvor waren insgesamt Probleme mit der Starterbatterie mit 45,4 Prozent die häufigste Pannenursache, gefolgt von Defekten im Motormanagement oder Hochvoltsystem (Einspritzung, Zündung, Sensorik/21,8 Prozent).

Mit der steigenden Fahrzeuganzahl und dem zunehmenden Lebensalter der Elektroautos auf den Straßen steigt auch die Zahl der E-Auto-Pannen: 50.445 Einsätze gingen auf das Konto reiner E-Autos, ein Plus von rund 15 Prozent im Vergleich zu 2024 (43.678). Auch hier war eine defekte Starterbatterie bei rund der Hälfte aller Fälle die häufigste Ursache. Autos mit Plug-in-Hybrid-Antrieb sind im letzten Jahr ebenfalls häufiger liegengeblieben: 59.985 Mal rückte die Straßenwacht aus, um solchen Modellen zu helfen, ein Zuwachs von rund 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Zahl der Fahrradpannen stieg 2025 um rund 15 Prozent auf 19.455 Fälle. Bei fast drei Viertel (72 Prozent) aller Einsätze war ein defekter Reifen Grund für den Einsatz. Insgesamt konnten die Gelben Engel seit dem Start der Fahrrad-Pannenhilfe Mitte 2022 rund 58.000 Fahrräder an Ort und Stelle wieder flottmachen.

Einen starken Anstieg registriert der ADAC beim digitalen Notruf: Der Anteil per App oder Web-App gemeldeter Pannen stieg im Vergleich zu 2024 um 16 Prozent auf 695.520.

Der ADAC ist mit aktuell 22,7 Mio. Mitgliedern der größte Mobilitätsclub Europas. Um die Pannen der Mitglieder kümmern sich bundesweit rund 1700 Gelbe Engel der ADAC Straßenwacht sowie 550 Partnerunternehmen mit rund 5000 Fahrzeugen. Im vergangenen Jahr hat der ADAC zur Sicherstellung seines Hilfenetzes über 181 neue Mitarbeiter eingestellt, 146 davon als Straßenwachtfahrerinnen und -fahrer.

Die Pannenhilfe ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 089 20204000 sowie digital über die Pannenhilfe-App oder Web-App (adac.de) zu erreichen.