ADAC Stauprognose: 14. bis 17. August

Geduldsspiel auf den Autobahnen / Rückreiseverkehr nimmt weiter zu

Das dritte August-Wochenende wird erneut zur Nervenprobe: Auf zahlreichen Autobahnen drohen lange Staus und zähfließender Verkehr. Der ADAC rechnet vor allem am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Gründe dafür sind das baldige Ferienende in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, ein regionaler Feiertag am 15. August in Bayern und im Saarland sowie mehrere Vollsperrungen, unter anderem auf der A8, A59 und A60.

Während der Rückreiseverkehr deutlich zunimmt, ist der Zustrom in die Urlaubsgebiete nicht mehr so massiv wie an den vergangenen Wochenenden. Vor allem Reisende aus Baden-Württemberg und Bayern, für die erst die dritte Ferienwoche beginnt, machen sich auf den Weg in Richtung Meer oder Berge. Wegen Mariä Himmelfahrt könnten viele bayerische Urlauber bereits am Donnerstagnachmittag starten. Am Feiertag selbst dürfte es in Bayern und im Saarland vergleichsweise ruhig bleiben.

An fast 1250 Autobahnbaustellen kann es zu erheblichen Verzögerungen kommen, vor allem, wenn Fahrstreifen gesperrt sind oder sich die Baustellen über längere Abschnitte erstrecken. Entlastung bringt das Sommerreise-Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen an Samstagen bis zum 31. August von 7 bis 20 Uhr.

Besonders belastete Autobahnen (beide Richtungen):

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

• A1 Köln – Dortmund und Bremen – Hamburg

• A3 Passau – Nürnberg – Frankfurt

• A4 Kirchheimer Dreieck – Bad Hersfeld – Erfurt – Dresden

• A5 Basel – Karlsruhe – Heidelberg – Frankfurt

• A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

• A7 Hamburg – Flensburg / Hamburg – Hannover / Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

• A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

• A9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig

• A61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

• A81 Stuttgart – Singen

• A93 Inntaldreieck – Kufstein

• A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

• A96 München – Lindau

• A99 Umfahrung München

Auf dem Heimweg aus Österreich, Italien, der Schweiz und Kroatien müssen sich Reisende auf stockenden Verkehr einstellen. Zu den Problemstrecken zählen unter anderem die Tauern-, Pyhrn-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route. Besonders angespannt ist die Lage auf der Brennerautobahn im Bereich der Luegbrücke, wo derzeit umfangreiche Sanierungsarbeiten stattfinden.

An den Wochenenden gelten in Tirol Abfahrtssperren auf der Inntalautobahn A12 und der Fernpass-Route. Auf der Reschenpass-Straße südlich von Pfunds wird der Verkehr aufgrund von Bauarbeiten einspurig geleitet.

Verschärfte Kontrollen an den deutschen Grenzen können zu zusätzlichen Wartezeiten führen, insbesondere an den Autobahnübergängen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93). Auch bei der Ausreise, beispielsweise nach Dänemark, Frankreich oder Polen, ist Geduld gefragt.

Tipp: Rettungsgasse frühzeitig bilden

Die Rettungsgasse muss bereits bei stockendem Verkehr gebildet werden. Auf dem linken Fahrstreifen wird nach links ausgewichen, während alle anderen Fahrstreifen nach rechts fahren. Wer sich nicht daran hält, riskiert ein Bußgeld von bis zu 320 Euro.

ADAC-Empfehlung

Wer flexibel ist, sollte auf die weniger belasteten Reisetage Dienstag bis Donnerstag ausweichen oder Alternativrouten einplanen. In den Ferien ist der Berufsverkehr wochentags deutlich geringer, dennoch empfiehlt es sich, die morgendlichen und abendlichen Stoßzeiten zu meiden.

