ADAC Stauprognose: 21. bis 23. März 2025

Ende der Frühlingsferien in Hamburg/ Ruhiger Verkehr mit Ausnahmen

Autofahrer können sich am kommenden Wochenende auf überwiegend entspannte Verkehrsverhältnisse einstellen. Das Ende der Frühlingsferien in Hamburg wird voraussichtlich nur geringe Auswirkungen auf das bundesweite Verkehrsgeschehen haben. Lediglich auf den Strecken in die Wintersportgebiete der Alpen und zurück ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Zudem kann es an den rund 920 Autobahnbaustellen zu Verzögerungen kommen.

Besonders betroffen sind voraussichtlich folgende Autobahnabschnitte in beiden Richtungen:

A1 Köln – Dortmund – Münster – Bremen – Hamburg

A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A5 Basel – Karlsruhe – Heidelberg

A7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg

A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

A9 München – Nürnberg

A93 Kufstein – Inntaldreieck

A95 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 München – Lindau

A99 Umfahrung München

Auch auf den Fernstraßen in die Alpenländer kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Besonders staugefährdet sind die Brenner-, Tauern- und Inntalautobahn, die Fernpass-Route sowie wichtige Urlaubsrouten in der Schweiz und Italien. In Österreich gelten in Tirol entlang der Inntalautobahn A12 und der Fernpass-Route an den Wochenenden bis Ende April Abfahrtssperren für den überregionalen Durchgangsverkehr. Die Inntalautobahn wird zudem in der Nacht vom 22. März von 20 Uhr bis 6 Uhr komplett gesperrt.

Zudem sind an den deutschen Grenzen zu Österreich, Polen, Tschechien und der Schweiz weiterhin Einreisekontrollen möglich, die zu Wartezeiten führen können.

Da in höheren Lagen weiterhin winterliche Verhältnisse herrschen können, sollten Autofahrerinnen und Autofahrer sich über die jeweils geltenden Vorschriften erkundigen und auf eine entsprechende Winterausrüstung achten.

Weitere aktuelle Verkehrsinformationen und eine Baustellenübersicht finden Sie auf den Seiten des ADAC unter www.adac.de.