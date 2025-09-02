ADAC Stauprognose für das erste September-Wochenende

Rückreiseverkehr sorgt für volle Autobahnen / Sommer-Lkw-Fahrverbot ist beendet

Am ersten September-Wochenende müssen Autofahrer erneut mit erheblichen Staus rechnen. Vor allem die Rückreisewelle aus den Sommerferien sorgt für volle Autobahnen: In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein enden jetzt die Ferien, ebenso in mehreren österreichischen Bundesländern. Gleichzeitig sind viele Späturlauber und Wochenendausflügler unterwegs.

Die größte Staugefahr droht Freitagmittag bis -abend, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Vor allem rund um die mehr als 1200 Baustellen kann sich die Situation verschärfen, da auch das Sommer-Lkw-Fahrverbot an Samstagen beendet ist und damit auch wieder mehr Schwerverkehr unterwegs sein wird, der für zusätzliche Staubelastung sorgt.

Stauautobahnen in Deutschland (beide Richtungen):

  • Fernstraßen zu Nord- und Ostsee
    • A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund
    • A3 Passau – Nürnberg – Frankfurt – Köln
    • A5 Basel – Karlsruhe – Heidelberg – Frankfurt
    • A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
    • A7 Flensburg – Hamburg
    • A7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg – Hannover – Hamburg
    • A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe
    • A9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig – Berlin
    • A10 Berliner Ring
    • A11 Dreieck Uckermark – Berlin
    • A19 Rostock – Dreieck Wittstock
    • A24 Pritzwalk – Berlin
    • A93 Kufstein – Inntaldreieck
    • A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen
    • A96 München – Lindau
    • A99 Umfahrung München

Um Ausweichverkehr durch Ortschaften zu verhindern, gelten an Wochenenden bis zum Ende der bayerischen Sommerferien noch Durchfahrtsverbote. Betroffen sind Gemeinden entlang der A8 München – Salzburg und der A93 Rosenheim – Kufstein.

Auch im benachbarten Ausland ist der Rückreiseverkehr spürbar. Auf dem Brenner kann die Sanierung der Luegbrücke zu Verkehrsbehinderungen führen und in Tirol gelten ebenfalls Abfahrtssperren auf der Inntalautobahn und Fernpass-Route. Der Mont-Blanc-Tunnel wird saniert, dort ruht zwischen Frankreich und Italien der Verkehr komplett (1.September bis Mitte Dezember).

