ADAC Stauprognose für das erste September-Wochenende

Rückreiseverkehr sorgt für volle Autobahnen / Sommer-Lkw-Fahrverbot ist beendet
Am ersten September-Wochenende müssen Autofahrer erneut mit erheblichen Staus rechnen. Vor allem die Rückreisewelle aus den Sommerferien sorgt für volle Autobahnen: In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein enden jetzt die Ferien, ebenso in mehreren österreichischen Bundesländern. Gleichzeitig sind viele Späturlauber und Wochenendausflügler unterwegs.
Die größte Staugefahr droht Freitagmittag bis -abend, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Vor allem rund um die mehr als 1200 Baustellen kann sich die Situation verschärfen, da auch das Sommer-Lkw-Fahrverbot an Samstagen beendet ist und damit auch wieder mehr Schwerverkehr unterwegs sein wird, der für zusätzliche Staubelastung sorgt.
Stauautobahnen in Deutschland (beide Richtungen):
- Fernstraßen zu Nord- und Ostsee
• A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund
• A3 Passau – Nürnberg – Frankfurt – Köln
• A5 Basel – Karlsruhe – Heidelberg – Frankfurt
• A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
• A7 Flensburg – Hamburg
• A7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg – Hannover – Hamburg
• A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe
• A9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig – Berlin
• A10 Berliner Ring
• A11 Dreieck Uckermark – Berlin
• A19 Rostock – Dreieck Wittstock
• A24 Pritzwalk – Berlin
• A93 Kufstein – Inntaldreieck
• A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen
• A96 München – Lindau
• A99 Umfahrung München
Um Ausweichverkehr durch Ortschaften zu verhindern, gelten an Wochenenden bis zum Ende der bayerischen Sommerferien noch Durchfahrtsverbote. Betroffen sind Gemeinden entlang der A8 München – Salzburg und der A93 Rosenheim – Kufstein.
Auch im benachbarten Ausland ist der Rückreiseverkehr spürbar. Auf dem Brenner kann die Sanierung der Luegbrücke zu Verkehrsbehinderungen führen und in Tirol gelten ebenfalls Abfahrtssperren auf der Inntalautobahn und Fernpass-Route. Der Mont-Blanc-Tunnel wird saniert, dort ruht zwischen Frankreich und Italien der Verkehr komplett (1.September bis Mitte Dezember).
