ADAC Stauprognose für das erste September-Wochenende

Rückreiseverkehr sorgt für volle Autobahnen / Sommer-Lkw-Fahrverbot ist beendet

Am ersten September-Wochenende müssen Autofahrer erneut mit erheblichen Staus rechnen. Vor allem die Rückreisewelle aus den Sommerferien sorgt für volle Autobahnen: In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein enden jetzt die Ferien, ebenso in mehreren österreichischen Bundesländern. Gleichzeitig sind viele Späturlauber und Wochenendausflügler unterwegs.

Die größte Staugefahr droht Freitagmittag bis -abend, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Vor allem rund um die mehr als 1200 Baustellen kann sich die Situation verschärfen, da auch das Sommer-Lkw-Fahrverbot an Samstagen beendet ist und damit auch wieder mehr Schwerverkehr unterwegs sein wird, der für zusätzliche Staubelastung sorgt.

Stauautobahnen in Deutschland (beide Richtungen):

Fernstraßen zu Nord- und Ostsee

• A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund

• A3 Passau – Nürnberg – Frankfurt – Köln

• A5 Basel – Karlsruhe – Heidelberg – Frankfurt

• A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

• A7 Flensburg – Hamburg

• A7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg – Hannover – Hamburg

• A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

• A9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig – Berlin

• A10 Berliner Ring

• A11 Dreieck Uckermark – Berlin

• A19 Rostock – Dreieck Wittstock

• A24 Pritzwalk – Berlin

• A93 Kufstein – Inntaldreieck

• A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

• A96 München – Lindau

• A99 Umfahrung München

Um Ausweichverkehr durch Ortschaften zu verhindern, gelten an Wochenenden bis zum Ende der bayerischen Sommerferien noch Durchfahrtsverbote. Betroffen sind Gemeinden entlang der A8 München – Salzburg und der A93 Rosenheim – Kufstein.

Auch im benachbarten Ausland ist der Rückreiseverkehr spürbar. Auf dem Brenner kann die Sanierung der Luegbrücke zu Verkehrsbehinderungen führen und in Tirol gelten ebenfalls Abfahrtssperren auf der Inntalautobahn und Fernpass-Route. Der Mont-Blanc-Tunnel wird saniert, dort ruht zwischen Frankreich und Italien der Verkehr komplett (1.September bis Mitte Dezember).

Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de.