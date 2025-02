ADAC sucht Camper des Jahres 2025

Vorrunden starten Ende März / Anmeldung ab sofort möglich / Auf den Sieger wartet eine exklusive Campingreise nach Kanada.

Bereits zum vierten Mal sucht der ADAC den Camper des Jahres. In deutschlandweit 14 Vorrunden können sich Wohnmobil-Fahrerinnen und -Fahrer für das große Finale auf dem „Caravan Salon“ in Düsseldorf qualifizieren. Im Wettbewerb wird ermittelt, wer sein Reisemobil am besten kennt und es am sichersten und geschicktesten fährt. Neben dem wichtigen Aspekt der Fahrsicherheit steht beim „ADAC Camper des Jahres“ auch 2025 der Spaß im Mittelpunkt.

Teilnehmen können alle Camper ab 18 Jahren mit einem gültigen Führerschein und einem fahrtüchtigen Wohnmobil. Interessierte können sich ab sofort unter adac.de/camper-des-jahres für die regionalen Vorrunden anmelden. Diese werden von den ADAC Regionalclubs organisiert und finden z.B. auf dem Gelände der jeweiligen ADAC Fahrsicherheitszentren statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvieren zunächst ein Wohnmobil-Fahrsicherheitstraining, bevor sie ihr Können und Wissen in verschiedenen Campingdisziplinen unter Beweis stellen.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der regionalen Vorrunden erhalten neben attraktiven Preisen ein Ticket für das bundesweite Finale auf dem „Caravan Salon“ in Düsseldorf am 6. September 2025. Dort warten spannende Herausforderungen rund um Fahrpräzision, Geschicklichkeit und Camping-Wissen. Der Hauptpreis: eine 14-tägige exklusive Campingreise inklusive Flug nach Kanada im Wert von über 8.000 Euro.