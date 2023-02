ADAC Südbayern ehrt seine erfolgreichsten Sportler aus 2022

Am Wochenende des 25. und 26. Februar 2023 fanden zum ersten Mal die Südbayerischen ADAC Motorsporttage in der MOTORWORLD München statt. Das neue Format des ADAC Südbayern richtet sich gezielt an Sportwarte, Funktionäre und ganz besonders an die erfolgreichsten aktiven Sportler.

Während am Samstagvor- und -nachmittag beim „Forum Sport“ Webinare für die Durchführung der unterschiedlichen Motorsport-Sparten stattfanden, lag am Samstagabend bei der ADAC Sport Gala und am Sonntag bei der ADAC Sportlerehrung der Fokus auf Ehrungen. Die erfolgreichsten Sportler des Jahres 2022 sowie Funktionäre mit besonderen Verdiensten in der Organisation motorsportlicher Veranstaltungen waren geladen, um im Dampfdom der MOTORWORLD München gemeinsam die Erfolge zu feiern und Trophäen sowie Auszeichnungen zu empfangen.

Besonderes Motorsportjahr 2022

Das vergangene Jahr war im Motorsport ein Besonderes. Nach einer langen Zwangspause war es in nahezu allen Sparten wieder möglich, an Rennveranstaltungen teilzunehmen. Für so manchen sicherlich eine Herausforderung, fehlten doch teilweise zwei Jahre Routine und Training. Doch konnte man an den zahlreichen Ehrungen an diesem Wochenende für Sportlerinnen und Sportler im Alter zwischen sechs und 79 Jahren sehen, dass einige wieder richtig Gas gegeben haben und dies nicht nur im südbayerischen Raum.

Eine emotionale Zusammenfassung der Saison 2022 in bewegten Bildern gibt es online.

Während bei der ADAC Sport Gala am Samstagabend die Ehrungen der Deutschen- und Europameister sowie die Auszeichnungen für besondere Leistungen im Ehrenamt im Vordergrund standen, waren es am Sonntag bei der ADAC Sportlerehrung die bayerischen und südbayerischen Leistungen.

Auszeichnungen in neunzehn Disziplinen

Wie vielfältig die Motorsportwelt in Südbayern ist, zeigte die große Anzahl der Disziplinen, welche die Moderatoren auf der Bühne präsentierten. Neben der Kart-Fraktion (Slalom und Rundstrecke) waren es BMX, Trial, Crossbuggy, Autocross, Automobil Slalom und Rundstrecke, DMSB Slalom, Berg, Rallye Sprint, Rallye Beifahrer, Rallye, Bahnsport, Motorrad Rundstrecke, Enduro, Motocross und Supermoto.

Ehrentafel ADAC Sport Gala

Ehrentafel ADAC Sportlerehrung

Überreicht wurden die Trophäen und Auszeichnungen bei der ADAC Sport Gala von ADAC Südbayern Vorsitzenden Dr. Gerd Ennser und seinen Vorstandskollegen Fritz Schadeck (Sport- und Tourenleiter) sowie Martin Krisam (Ortsclubarbeit). Die Ehrenden bei der Sportlerehrung waren ebenfalls Fritz Schadeck als auch Isolde Holderied (Referentin für Jugendsport), Christian Froschauer (Referent für Motorradsport), Marcus Dums (Referent für Umweltschutz im Motorsport), Fritz Riedl (Referent für Klassiksport) und Wolfgang Gastorfer (Referent für innovativen Motorsport).

“Es freut uns ganz besonders, in die vielen strahlenden Gesichter bei den Ehrungen zu blicken. Aber auch der Blick ins Publikum ist phänomenal. Die stolzen Eltern und Betreuer, ohne die so mancher Pilot nicht hier wäre. Das macht uns emotional und ebenso stolz”, sagt Isolde Holderied nach den Ehrungen.

Sportlerehrung im Livestream

Mitverfolgen konnten die Familien, Freunde und Vereine am Sonntag die Sportlerehrung direkt von daheim aus, denn sie wurde live übertragen. Zum Nachschauen geht es hier entlang.

Ehrungen für besondere Leistungen im Ehrenamt

Freuen durften sich Samstagabend auch die Empfänger der Sport- und Jugendsportabzeichen Stefan Bretzner und Celine Theurich Borges. Die ADAC Ehrennadel Gold mit Brillanten wurde verliehen an Josef Frohnwieser und Franz Kunstwadl. Auch die Ewald-Kroth-Medaille in Gold mit Brillant, die höchste Auszeichnung des ADAC, wurde bei diesem Anlass verliehen. Sie würdigt die Ehrenamtsträgerinnen und -träger, die sich seit mehreren Jahren im Motorsport engagieren. Über diese Auszeichnung durften sich Wolfgang Glas, Josef Kaspar (in Abwesenheit), Horst Molle, Ulli Nowak (in Abwesenheit), Max Thoma und Peter Zeilberger freuen. Vier von sechs Ehrungen wurden aus den vergangenen Corona-Jahren nachgeholt.