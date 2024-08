Adele-Auftakt in München – Das erste Konzert in der Mega-Arena

Adele hat ihre Fans bei der Premiere ihrer Konzertreihe in München begeistert, wo rund 80.000 Zuschauer einen unvergesslichen Abend erlebten. Nach ihrer erfolgreichen „Weekends with Adele“-Show in Las Vegas startete sie ihre Tour in der bayerischen Landeshauptstadt, obwohl ein Platzregen den Beginn des Konzerts verzögerte. Die Laune der Fans ließ sich davon jedoch nicht trüben.

Mit einem emotionalen Auftakt begrüßte Adele ihr Publikum. Während des zweieinhalbstündigen Konzerts, das 20 Songs umfasste, beeindruckte die Oscar-Preisträgerin nicht nur durch ihre kraftvolle Stimme, sondern auch durch persönliche Momente und beeindruckende Bühneneffekte.

Zum Abschluss der Show performte Adele ihren Hit „Rolling In The Deep“ und beendete den Abend mit einem spektakulären Feuerwerk und Konfetti, das den perfekten Abschluss zu einem außergewöhnlichen Konzertabend bildete.

Hinweis: Tausende Fans machen Fotos und Videos, doch der Presse war es nicht erlaubt!