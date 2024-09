Adele – Das große Staunen in München – Die Bilanz

Eine Rekorde brechende Residency

Die Musikwelt blickte in diesem August auf München, wo die bahnbrechende Adele-Residency ein bisher nie gekanntes Echo auslöste und zahlreiche Rekorde aufstellte. Über 730.000 Fans aus aller Welt bestaunten die einzigartige Künstlerin im Rahmen ihrer beispiellosen Serie von zehn OpenAir-Konzerten. Die Shows fanden in einer völlig neuartigen Pop Up-Arena auf der Messe in Riem statt, deren Architektur und Design ganz auf Adele abgestimmt waren, und Teil des musikalischen Erlebnisses wurden. Mehr als zwei Drittel der Besucher feierten vor und nach den Auftritten in der angrenzenden, innovativen Adele-Welt – der ersten ihrer Art – mit ihrem vielfältigen, nie dagewesenen Entertainment- und Catering-Angeboten.

Mit 730.000 verkauften Tickets registrierten die Adele-Shows die höchste Besucherzahl einer Konzert-Residenz (außerhalb von Las Vegas).

Weitere rekordbrechende Marken:

Das Pop Up-Stadion in München mit seinen über 73.000 Plätzen gilt als größte provisorische Arena aller Zeiten.

Die durchgehende temporäre LED-Wand von 220×30 Metern war die Größte ihrer Art

Eine Premiere schließlich auch die Adele-Welt mit mehr als 500.000 Besuchern auf 75.000 Quadratmetern, für die es nichts Vergleichbares gibt.

Die zehn Adele-Konzerte generierten nach Angaben des Wirtschaftsreferenten der Stadt München, Clemens Baumgärtner, eine Umwegrentabilität von 540 Millionen Euro in der bayrischen Landeshauptstadt.

In der ganzen Welt wurde das Ereignis medial wahrgenommen und als Meilenstein der Musikgeschichte gewürdigt. Adele in München auf der Messe in Riem war ein Event, der Besucher aus allen Erdteilen anzog und die internationalen Schlagzeilen beherrschte. Die Show mit ihrem genialen Klangbild und der von Stufish konzipierten gigantischen LED-Wand trug die charismatischen Auftritte von Adele hautnah bis in die hinterste Reihe der von Florian Wieder designten Arena.

Veranstalter Marek Lieberberg, CEO Live Nation GSA: „Der Flair einzigartiger Adele-Performances verband sich auf perfekte Weise mit der besonderen Stimmung dieser Stadt. Ihre Musik, Menschen und München bildeten eine Symbiose, wie man sie nur selten erlebt. Das war zukunftsweisend: Die Harmonie von Konzerten in einer nie gesehenen Visualisierung in einem epischen Pop Up-Colosseum mit einem unfassbar guten Open Air-Sound, eingebettet in ein für die Adele-Fans geschaffenes Volksfest. Ein vorweggenommenes, fröhliches und friedliches pre-Oktoberfest.“

Die bayerische Metropole mit ihrer Vielfalt und Infrastruktur bot allerbeste Voraussetzungen für das Adele-Fest. Ein beispielhaftes Zusammenwirken der Künstlerin und ihres Teams mit Veranstalter, Behörden, Besuchern und der Messe München war die Grundlage des Erfolges.

Die Arena, die auf eine Idee von Co-Veranstalter Klaus Leutgeb zurückgeht, und die Adele-Welt entstanden innerhalb von vier Monaten, um unmittelbar nach dem letzten Konzert wieder abgebaut zu werden. Dem ging eine Planung von mehr als einem Jahr voraus.

„Ich glaube, dass hier in unserer schnelllebigen Zeit Historisches geschaffen wurde, das noch lange nachwirken wird“, erklärte Promoter Marek Lieberberg. Klaus Leutgeb sprach von einem „Gesamtkunstwerk“, das nur durch das Engagement von Live Nation realisiert werden konnte.

Und schließlich Adele selbst: „München, vielen Dank, dass ihr mich in eurer wunderschönen Stadt so herzlich empfangen habt.

To the many people who helped organise these events and let me put on the most spectacular show, thank you for taking the chance on me and letting me go out with a bang. I’m so grateful. Last but not least – to every single person who has made the enormous efforts to come to these shows, it truly means the world to me, thank you from the very very bottom of my heart. I’ll never forget it. Love, Adele x.“

