Adele-Konzert: Rettung vom Berg

Die Feuerwehr ist zur Unterstützung bei einem Rettungsdiensteinsatz gerufen worden. Eigentlich wollte der Mann das Adele-Konzert aus der Ferne anhören.

Auch am Rodelberg am Riemer See waren viele Menschen unterwegs, um das Adele-Konzert aus der Ferne anzuhören. Ein 30-jähriger Mann knickte dabei im steilen Gelände um und verletzte sich dabei so stark, dass er nicht mehr gehen konnte. Ein Notruf wurde an die Integrierte Leitstelle abgesetzt.

Zuerst wurde ein Rettungswagen zur Einsatzstelle am Berg beim Riemer See geschickt. Die Besatzung fuhr mit dem RTW so weit es ging zum Patienten am Berg.

Da ihnen bei der Versorgung bereits bewusst wurde, dass sie den verletzten Mann nicht bis zum Rettungswagen allein transportieren können, forderten sie einen Notarzt zur Schmerzbehandlung und die Feuerwehr zur Trageunterstützung nach. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fuhren als erstes die Drehleiter aus, um von oben die Einsatzstelle auszuleuchten. Nach der medizinischen Versorgung des Verunfallten, wurde er für den Transport aus dem steilen Gelände in eine spezielle Trage, einer sogenannten Schleifkorbtrage, gehoben. Anschließend brachten ihn die Einsatzkräfte nach unten auf den Fahrweg zum Rettungswagen. Mit einer Beinverletzung wurde der 30-Jährige in eine Münchner Klinik zur weiteren Behandlung gebracht.