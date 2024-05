ADFC München startet ersten BiciBus in München mit TV-Star Michaela May als Schirmherrin 

Am Freitag, den 17. Mai 2024, rollt um 7:15 Uhr morgens der erste „BiciBus“

durch Schwabing. Der „Radlbus“ bringt Kinder auf dem Rad als Gemeinschaft

geschützt und sicher zur Schule. Begleitet werden die Kleinen dabei vom

Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und von Eltern. Als Schirmherrin

des ersten BiciBus-Projekts in München engagiert sich die Schauspielerin

Michaela May, die an diesem Morgen auch mitradelt.

Eva Mahling, stellvertretende Vorsitzende des ADFC München und Initiatorin des

Bicibus-Projekts in München, sagt: „Den Weg zur Schule gemeinsam mit dem

Fahrrad zu bewältigen macht Spaß und die Kinder üben Radfahren in einem

geschützten Umfeld. Zudem können sich Kinder in der Schule besser konzentrieren,

wenn sie selbst mit dem Rad zur Schule fahren. Übertrieben formuliert – Fahrradfahren

macht schlau. Und wer als Kind damit beginnt, bleibt auch als Erwachsener aktiv.“

Mit TV-Star Michaela May zur Schule radeln

Die Schauspielerin Michaela May, Trägerin des Deutschen Fahrradpreises 2013, radelt

als Schirmherrin des ersten BiciBus-Projekts in München mit. Zum Start des Projekts

wird der BiciBus auch von der Polizei begleitet.

Eltern und Kinder sind herzlich eingeladen, sich dem bayernweit ersten Fahrradbus auf

seiner Tour durch Schwabing und Maxvorstadt anzuschließen.

Datum: Freitag, 17.05.2024

Uhrzeit: Treffen: 7:00 Uhr, Start 7:15 Uhr, am Zielort ab 7:45 Uhr: Interviews und

Abschlussfotos

Startort: Josephsplatz, vor der Kirche

Route:

Gisela-Gymnasium Arcisstr. 65 7:23 Uhr

Hermann-Frieb-Realschule Hohenzollernstr. 140 7:31 Uhr

Grundschule Farinellistraße Farinellistr. 7 7:32 Uhr

Grundschule Bayernplatz Hiltenspergerstr. 72 7:37 Uhr

Sophie-Scholl-Gymnasium Karl-Theodor-Str. 92 7:44 Uhr

Willi-Graf-Gymnasium Borschtallee 26 7:45 Uhr

BICIBUS SCHWABING

● Jeder 3. Freitag im Monat zwischen 7:15 bis 7:45 Uhr, also am 17.05. / 21.06. /

19.07./ etc., außer in den Ferien

● Abfahrt Josephsplatz (vor der Kirche) – Ankunft Willi-Graf-Gymnasium (Borschtallee)

● Auf der Wegstrecke liegen viele weitere Einrichtungen für Kinder, ein Zu- und

Ausstieg aus dem BiciBus ist jederzeit möglich.

● Geradelt wird mit geringer Geschwindigkeit, so dass auch die Kleinsten mitradeln

können. Mitradelnde Kinder müssen sicher geradeaus radeln, bremsen und Kurven

fahren können.

● Der BiciBus wird organisiert vom ADFC München und im Rahmen einer

angemeldeten Versammlung durchgeführt.

Was ist ein BiciBus?

Ein BiciBus ist eine Fahrgemeinschaft aus Radfahrenden, die zusammen unterwegs sind.

Wie ein Bus fährt dieser Verband eine vorher festgelegte Route ab und rollt zu festgelegten

Zeiten an vereinbarten Stationen so langsam vorbei, dass sich alle Radler:innen problemlos

anschließen können. Die „Haltestellen“ des Radlbusses sind beispielsweise Schulen, an

denen Radfahrende „zusteigen“ oder „aussteigen“ können. Das gemütliche Tempo erlaubt es dabei, sich überall auf der Strecke in den Radl-Konvoi einzureihen. Während der Fahrt

schirmen die Erwachsenen die Kinder seitlich sowie vorne und hinten vor dem Kfz-Verkehr

ab.

Forderungen für einen sicheren Schulweg

Der Fahrradbus ist eine Möglichkeit, wie Kinder sicher und selbstständig mit dem Rad zur

Schule kommen. Gleichzeitig ist er auch eine Art Demonstration, die mit Forderungen für

einen sicheren Schulweg verbunden ist. Dazu gehören Schulstraßen, Fahrradabstellanlagen

an Schulen und eine bessere Radinfrastruktur auf dem Weg zur Schule – damit alle Kinder

sicher zur Schule kommen.

Mehr Infos auf muenchen.adfc.de/bicibus