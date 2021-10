Adina Love Letters – Ein Liebesbeweis auf dem höchsten Hotel der Stadt

Am Abend des 29. Oktobers 2021 wird die Außenfassade des neuen Adina Hotel Munich im Werksviertel-Mitte zur Leinwand für Liebesbriefe. Mittels Laser werden die von Herzen kommenden Botschaften weithin sichtbar in über 80 Metern Höhe projiziert.

Mit Liebesgrüßen aus Down Under begeistert die australische Hotelkette Adina bald die ganze Stadt. „Seit dem 1. Oktober sind wir mit dem höchsten Hotel Münchens nun im Werksviertel-Mitte zu Hause. Ich liebe die herzliche Kultur unserer Stadt“, so Benno Vogel, General Manager des Hauses. „Genau diese Emotion wollen wir mit der ganzen Stadt teilen und allen Münchnerinnen und Münchnern die Chance geben, Botschaften an ihre Liebsten großflächig und für alle sichtbar an unserer Fassade zu zeigen.“

Verwirklicht wird das Projekt am 29. Oktober nach Sonnenuntergang mit Laser-Spezialisten, die vom Dach der Stadt-Hochalm auf dem WERK3 mit drei Lasern die Nachrichten auf die oberen vier Stockwerke des Adina Hotels werfen werden. Mitmachen können alle, die ihrem Herzensmenschen mitteilen möchten, wie sehr sie ihn oder sie lieben – und das auf eine einzigartige und emotionale Weise.

Für die meterhohe Überraschung für die Partnerin oder den Partner braucht es nur eine in ein paar Zeilen verpackte Liebesbekundung. Diese kann unter www.adinahotels.com/loveletters direkt in ein vorbereitetes Formular eingegeben werden.

Unter allen Einsendungen werden von einer ausgewählten Jury die schönsten Liebesbriefe gekürt. Neben tollen kulinarischen Preisen winkt als Hauptgewinn ein exklusives Wochenende für Zwei in einem der neuen Sky Terrace Studios mit eigener Dachterrasse und atemberaubendem Weitblick über die Innenstadt bis hin zu den Alpen. Mehr Infos unter www.adinahotels.com/loveletters. Die Preise für eine Übernachtung mit Frühstück starten mit dem Eröffnungs-Special bei € 139,00 noch bis Ende November.

Über das Adina Hotel Munich

Seit 1. Oktober begrüßt das Adina Hotel Munich im Herzen des Werksviertel-Mitte seine Gäste. In insgesamt 234 Studios und Apartments finden Geschäftsreisende und Urlauber hier ein Zuhause auf Zeit. Mit der großzügigen Raumaufteilung, den voll ausgestatteten Küchen und sogar einem Waschtrockner eignet sich das Haus auch perfekt für Langzeitaufenthalte. Gepaart mit allen Annehmlichkeiten eines Vier-Sterne-Hotels wie einem Wellnessbereich mit Sauna, Pool und Fitnessstudio sowie Zimmerservice, Frühstücksbuffet und einer 24/7 Rezeption. Genießer finden auf dem 14. Stockwerk zwei Highlights. Zum einen die Panoramabar, wo köstliche Drinks mit Aussicht über die ganze Stadt serviert werden, und zum anderen das FITZROY Restaurant. Hier gelingt es Michael Tischer und seinem Team, die Küche der südlichen Hemisphäre mit all ihren asiatischen Einflüssen und kreativen Nuancen authentisch nach Bayern zu transportieren. Das Adina Hotel Munich ist DAS neue Flaggschiff der Marke. Die australische Hotelkette besitzt in Summe bereits 14 Hotels in Europa. In den kommenden 18 Monaten sind weitere Eröffnungen in Wiesbaden, Düsseldorf, Stuttgart und Genf geplant.