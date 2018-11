Adventsmarkt in St. Stephan München-Sendling am 24./25.11.2018

„Herzlich willkommen zum Adventsmarkt!“ heißt es in St. Stephan München-Sendling am Wochenende des 24. / 25. November 2018.

Es gibt wieder eine reichhaltige Auswahl zu entdecken: Von Christbaumschmuck über Textilarbeiten, Stricksachen, Adventskränzen, Weihnachtskarten und Töpferwaren, bis hin zu hausgemachter Marmelade, Eingemachtem, Südtiroler Wein und Prosecco. Da ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei!

Werbung / Anzeige

Die Kuchenbäckerinnen von St. Stephan werden sich wieder mächtig ins Zeug legen, um die Besucher nach dem Adventsmarkt-Bummel mit Kaffee sowie leckeren Kuchen und Torten zu verwöhnen. Auch ein Besuch in der Schmankerlecke lohnt sich!

Der Erlös der Benefizveranstaltung kommt wie immer wohltätigen Zwecken zugute. In diesem Jahr soll neben anderen Projekten wieder das „Uganda-Projekt“ unterstützt werden, das Reiner Baumann, der Mesner von St. Stephan betreut.

Reiner Baumann war auch in diesem Jahr wieder in Uganda und konnte sich von den Fortschritten vor Ort überzeugen. Die Farm, die unter anderem mit Spendengeldern aus St. Stephan erbaut wurde, läuft gut und bringt den Menschen vor Ort Arbeit, Lebensmittel und vor allem Hoffnung. Auch die landwirtschaftliche Berufsschule, die ebenfalls u.a. durch die Pfarrei St. Stephan unterstützt wurde, steht bereits. Nun wird als „letzter Schritt“ noch die Inneneinrichtung benötigt, damit der Schulbetrieb aufgenommen werden kann. All dies ist wahre Hilfe zur Selbsthilfe. Und das Beste: Jeder Euro, der vom Erlös des Adventsmarktes gespendet wird, kommt eins zu eins in Uganda an.

Die Menschen aus Uganda werden auch etwas zum Weihnachtsmarkt beisteuern. Es wird einen Afrika-Stand geben, an dem Artikel aus Uganda verkauft werden. Schmuck, Küchenzubehör, Weihnachtskarten, Musikinstrumente, Hüte, Matten und Kaffee aus Uganda werden hier zu finden sein.

Die Pfarrei St. Stephan freut sich über viele Besucher und Besucherinnen! Schauen Sie doch einfach vorbei und lassen sich überraschen! (Zillertalstr. 47, U6 Partnachplatz). Die Öffnungszeiten sind: Samstag, den 24.11. von 14.00-17.30 Uhr; Sonntag, den 25.11. von 11-17 Uhr. www.ststephansendling.de