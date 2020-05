Änderungen bei Müllabfuhr und Öffnungszeiten wegen Feiertagen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) informiert die Münchner Bevölkerung, dass sich wegen des Pfingstmontags und Fronleichnam Tonnenleerungen und die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe ändern.

So werden Mülltonnen, die am 1. Juni (Pfingstmontag) abgeholt worden wären, bereits am Samstag, 30. Mai geleert. Die Wertstoffhöfe öffnen am Dienstag, 2. Juni, erst um 10.30 Uhr.

Wegen Fronleichnam verschieben sich die Tonnenleerungen von Donnerstag, 11. Juni, auf Freitag, 12. Juni, und Mülltonnen, die turnusmäßig am Freitag an der Reihe sind, werden am Samstag, 13. Juni, nachgeleert. Das Erdenwerk im Entsorgungspark Freimann hat betriebsbedingt noch bis Freitag, 12. Juni, werktags von 7 bis 9 Uhr für den Verkauf geöffnet. Die Halle 2 macht wie gewohnt um 10 Uhr auf.

Es gelten weiterhin die bestehenden Hygiene-Vorschriften. Alle aktuellen Informationen gibt es unter www.awm-muenchen.de. Für weitere Fragen steht das Infocenter des AWM telefonisch unter 233-96200 zur Verfügung.