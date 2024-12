Änderungen im MVV-Verbundraum zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2024

Fahrplanwechsel bei der MVG (ab 01.01.2025): Änderungen bei der U-Bahn (Auszug):

Bei der U3 wird das Angebot im Abschnitt Olympiazentrum – Moosach in der Hauptverkehrszeit auf einen 5-Minuten-Takt verdoppelt. Alle bisher am Olympiazentrum endenden oder beginnenden Züge werden bis Moosach Bahnhof verlängert. Dadurch verbessert sich das Angebot insbesondere am Verkehrs-knotenpunkt Moosach mit Anschluss zur S-Bahn und zur Regionalbahn.

Außerdem gibt es im neuen Jahr am Wochenende einen durchgängigen U-Bahnbetrieb in der Nacht. In den Nächten von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag sowie vor Feiertagen besteht in der Innenstadt alle 15 Minuten eine Fahrmöglichkeit pro Richtung. Die erste Nacht mit dem neuen Fahrplan ist die Nacht von Freitag, 3. Januar 2025, auf Samstag, 4. Januar 2025.

Die Linien U2, U3 und U5 fahren jeweils im 30-Minuten-Takt und treffen sich an den zentralen Umsteigebahnhöfen (Hauptbahnhof, Odeonsplatz beziehungsweise Sendlinger Tor) sowie am Scheidplatz (U2/U3) und am Innsbrucker Ring (U2/U5). Die Linien U1, U4 und U6 fahren ebenfalls jeweils alle 30 Minuten – um 15 Minuten versetzt zu den Linien U2, U3 und U5.

Fahrplanwechsel bei der MVG: Änderungen bei der Tram

Die Tram 12 wird verlängert und fährt ganztags alle 10 Minuten ab Scheidplatz weiter über die Parzivalstraße bis Schwabing Nord im Takt 10. Damit entstehen neue Direktverbindungen von der Parkstadt Schwabing zur U2 am Scheidplatz, so ist auch der Hauptbahnhof mit nur einem Umstieg erreichbar.?

Voraussichtlich im Frühjahr 2025 kann die Tram 17 wieder über die Ludwigsbrücke und damit auf dem regulären Linienweg über Max-Weber-Platz und Isartor fahren. Damit kehrt auch die Tram 16 wieder auf ihre gewohnte Strecke durchs Lehel zurück. Weitere Infos zu Änderungen bei U-Bahn, Bus und Tram unter www.mvg.de

Fahrplanwechsel bei der S-Bahn (15.12.2024): Comeback der S5 für mehr Qualität auf allen Linien

Der diesjährige Fahrplanwechsel ist der größte seit vielen Jahren bei der S-Bahn. In Abstimmung mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die den Schienenpersonennahverkehr im Freistaat plant, finanziert und kontrolliert, ändert sich dabei auch das Liniennetz: Die S5 kehrt zurück und die S7 fährt nicht mehr durch den Stammstreckentunnel. DB und Freistaat wollen damit die Pünktlichkeit der Linienäste verbessern und gleichzeitig die Stammstrecke entlasten, um das gesamte System robuster zu machen.

Comeback der S5 und Aufteilung der S7

Die neue S5 verbindet Kreuzstraße mit Pasing. Wochentags fährt sie in den Hauptverkehrszeiten weiter bis Germering-Unterpfaffenhofen (bzw. vereinzelt bis Weßling) und sorgt zusammen mit der S8 für den gewohnten Zehn-Minuten-Takt. Die S7 Wolfratshausen endet künftig oberirdisch im Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke. Der Umstieg zur Stammstrecke ist an der Donnersbergerbrücke bequem am selben Bahnsteig möglich. Auf der bisherigen S7 gerät der fein austarierte Fahrplan wegen langer eingleisiger Abschnitte schon bei kleinen Verspätungen ins Wanken, was sich schnell auf die gesamte Linie und die Stammstrecke auswirken kann. Die Aufteilung soll diese Effekte reduzieren. Außerdem profitieren S7-Fahrgäste künftig von mehr Sitzplätzen, da die frisch modernisierten Fahrzeuge der Baureihe ET 424 nur noch hier verkehren.

Stabileres S-Bahn-System und fünfte S-Bahn-Linie für Pasing

Das neue Liniennetz entlastet die Stammstrecke im besonders stark befahrenen östlichen Abschnitt zwischen Donnersbergerbrücke und Ostbahnhof: Wochentags sind hier in den Hauptverkehrszeiten drei Züge je Stunde und Richtung weniger unterwegs, da die S5 die Fahrzeiten der bisherigen Zehn- Minuten-Takt-Züge der S8 nutzt. Das sorgt für eine gleichmäßigere Auslastung der Hauptschlagader und schafft Spielräume, mit denen kleinere Verzögerungen besser kompensiert werden und der Verkehr flüssiger laufen kann. Davon sollen Fahrgäste aller Linien profitieren. Während die östliche Stammstrecke entlastet wird, fahren im westlichen Abschnitt mehr Züge. Davon profitiert vor allem der Knotenbahnhof Pasing, der mit einer zusätzlichen Linie noch besser angebunden wird. Insgesamt legen die Züge im neuen Fahrplan jährlich mehr als 21,8 Mio. Kilometer zurück, das entspricht täglich rund eineinhalb Erdumrundungen. Ein neuer Rekordwert.

Fahrplananpassungen in Randzeiten und bei Verstärkerfahrten

Um die Neuerungen zu ermöglichen, kommt es auf allen Linien in Randzeiten, insbesondere am frühen Morgen am Wochenende und nachts, sowie bei Verstärkerzügen zu Anpassungen. Davon betroffen sind überwiegend schwach nachgefragte Fahrten. So fahren beispielsweise einige S-Bahnen am frühen Samstagmorgen künftig wie sonntags und somit seltener als bisher.

Größere Änderungen gibt es auch bei den S4/S20-Verstärkerzügen zum Hauptbahnhof: Weil die neue S7 am Hauptbahnhof wendet und die dortigen Gleiskapazitäten begrenzt sind, verkehren die vier Fahrten künftig ab Pasing weiter Richtung Höllriegelskreuth. Alle Änderungen bei der S-Bahn:

Neue S-Bahnlinie S5, Teilung der S7



Änderungen im Bereich RegionalBus in den einzelnen Landkreisen (Auszug):

Landkreis München



Der Landkreis München arbeitet aktiv an der Umsetzung einer effektiven Klimaschutzpolitik. Auf geeigneten MVV-Regionalbuslinien sollen daher anstelle von Dieselbussen zukünftig lokal emissionsfreie Busse zum Einsatz kommen. Voraussichtlich ab dem 01.07.2025 werden daher die Linien 222, 224 und 270 mit Batteriebussen bedient werden.?

Die neue Expressbuslinie X208 bietet einen direkten Weg von der Haltestelle „Klinikum Großhadern [U]“ über Gräfelfing und Planegg nach Germering. Damit erschließt die Linie wichtige Gewerbestandorte. Montags bis samstags wird zwischen ca. 5 Uhr und 22 Uhr ein 20-Minuten-Takt angeboten.???

Linie 222, 224 und 270?

Neuer Fahrplan ab 01.07.25 mit einzigen Angebotsergänzungen. ?

Linie 271?

Neuer Fahrplan mit Angebotsergänzungen, insbesondere abends und an den Samstagen.?

Landkreis Dachau

Neue ExpressBus-Linie X730: Die neue Linie fährt von Schwabhausen, Ort über den Bahnhof, Bachern Bahnhof, Bergkirchen in die Gewerbegebiete GADA und Geiselbullach nach Pasing und zurück. Entlang des Linienwegs entstehen Umsteigemöglichkeiten zu anderen Bus- und S-Bahn-Linien. Die Busse verkehren stündlich von Montag bis Freitag zwischen 5:15 und 22:47 Uhr, samstags stündlich ab 7:15 bis 22:47 Uhr und an Sonn- und Feiertagen zweistündlich von 8:15 bis 21:47 Uhr.

Linie 703 mit Verlängerung bis Erdweg(S). Das Fahrplanangebot wird vertaktet und ausgebaut. Zudem bietet die Linie u.a. in Odelzhausen Umstiegsmöglichkeiten zur Linie X732 nach Pasing. Montag bis Freitag von 5 bis 22 Uhr.

Mit der Linie 704 wird eine Lücke im ÖPNV zur Stadt Aichach geschlossen. Die ausgebaute Linie fährt auf direktmöglichstem Weg von Aichach nach Dachau, Montag bis Freitag zur Hauptverkehrszeit stündlich, sonst zweistündlich von 5:16 bis 22:07 Uhr. An Samstagen zweistündlich von 7:16 bis 21:07 Uhr.

Linie 721: modifizierter und ausgebauter Fahrplan. Die Linie verkehrt Montag bis Freitag auf zwei Linienästen jeweils im Stundentakt zwischen Stockach und Dachau bzw. Ebersried und Dachau.

Landkreis Ebersberg

Linie 445: Künftig je abwechselnde Routen im Bereich Altenerding oder Pretzen und Hammersdorf oder Fendsbach. Generell stark erweitertes Fahrtenangebot im 40-Min-Takt von Montag bis Freitag, nun auch Samstagsverkehr zwischen 7 und 22 Uhr im Stundentakt. Klarerer Linienverlauf und etliche neue Haltstellen.

Linie 447: Anpassung der Abfahrtszeiten in Grafing Bhf. in Lastrichtung, um Anschlüsse angenehmer zu gestalten.

Die Linie 463 erhält einen neuen Linienweg bis nach Zorneding. Ingelsberg und Pöring werden hierdurch erschlossen, an der Hst. Zorneding, St.-Martin-Straße besteht Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn.

Die Linie 468 verkehrt wieder.

Landkreis Freising

Auf den Linien 602 und 603 wird das Fahrplanangebot neu geordnet und ausgebaut, die beiden Linien bilden nunmehr zwei parallel verlaufende Strecken zwischen Rudelzhausen und Freising. Hier Anschlüsse zur S-Bahn, zu diversen MVV- Regionalbuslinien sowie zu den Regionalbahnen.

Die Linie 602 fährt künftig Montag bis Freitag zur Hauptverkehrszeit alle 30 bzw.

40 Minuten, sonst stündlich entlang der B301 Mainburg, Rudelzhausen, Au, Attenkirchen, Zolling und Freising an. Montag bis Donnerstag 4:11 bis 1:01 Uhr

freitags bis 2:01 Uhr. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen 60-Min-Takt von 6:11 bis 2:01 Uhr zwischen Mainburg und Freising.

Die Linie 603 fährt von Montag bis Sonntag stündlich zwischen Rudelzhausen –

Nandlstadt – Haag – Zolling und Freising. Betriebszeit: 4:27 bis 00:28 Uhr.

Die neue Linie 696 erschließt im Stundentakt Eching und Deutenhausen, Ottenburg sowie Günzenhausen.

Der S-Bahnhof Eching wird beidseitig angebunden. Anschlüsse dort auch Linien 690 und 695. Montag bis

Freitag ca. 5:29 bis 22:21 Uhr. Samstag 7:29 bis 22:21 Uhr, sonn- und feiertags 8:29 bis 22:21 Uhr.

Landkreis Erding

Stadtverkehr Erding: Umbenennung folgender Liniennummern:

520 wird 522,

530 wird 523,

540 wird 524,

550 wird 525,

560 wird 526,

570 wird 527 und

580 wird 528.

Künftig gibt es auf der Linie 512 einen durch- gängigen täglichen 20-Min-Takt,

mit lediglich einer Taktlücke von je einer Stunde zwischen 2 und 4 Uhr nachts.

Außerdem wird der Linienverlauf klarer gestaltet, so dass es auf den

unterschiedlichen Linienästen einen 40-Min-Takt gibt, an den Überschneidungen

einen 20-Min-Takt.

Landkreis Fürstenfeldbruck

Umbenennung folgender Liniennummern:

815 wird 845,

870 wird 875,

885 wird 856 und

889 wird 837.

Neue ExpressBus-Linie X208: Neue Verbindung Germering-Unterpfaffenhofen (S) – Planegg – Klinikum Großhadern.

Neue ExpressBus-Linie X730: Pasing Bhf. – Geiselbullach – GADA – Bergkirchen – Bachern – Schwabhausen.

Linie 835: Angebotsverdichtung: Montag bis Freitag zur Hauptverkehrszeit 10-, sonst 20-Min-Takt. Samstag durchgängig 20-Min-Takt, an Sonn- und Feiertagen

neues Verkehrsangebot im Stundentakt.

Landkreis Starnberg

Umbenennung folgender Liniennummern:

936 wird 962,

947 wird 957.

Die Linie 903 verkehrt künftig montags bis freitags zwischen 6:30 und 21 Uhr als Ringlinie mit zwei gegenläufigen Fahrten je Stunde. Neu hinzu kommt der Streckenabschnitt Auersberg – Stadtmarkt. Die Hst. Kempterstraße wird ebenfalls neu eingerichtet. Der Abschnitt Auersberg – Bründlwiese entfällt, und der Abschnitt Kirchplatz – Waldspielplatz wird von der neuen Linie 905 übernommen. Sie verkehrt ab Waldspielplatz über die Bahnhöfe See und Nord nach Leutstetten. Montag bis Samstag Stundentakt von ca. 5:30 bis ca. 21 Uhr, sonntags Zweistundentakt von ca. 8:30 bis ca. 21 Uhr.

Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen

Umbenennung folgender Liniennummern:

381 wird 371.

Linien 370 und 378: Samstags jetzt Stundentakt.

Linie 373: Samstags jetzt Stundentakt bis Ambach bzw. Zweistundentakt bis Seeshaupt, von ca. 8:30 bis ca. 17:30 Uhr. Neu: Sonntagsverkehr, gleich wie an Samstagen.

Landkreis Miesbach

Linien 352, 354, 358 und 361: Die Hst. Agatharied Krankenhaus wird wieder angefahren.

Linie 357: Die Hst. Bad Tölz, Bahnhof Süd wird jetzt in beide Fahrtrichtungen bedient.

Linie 367: Die Routenführung in Miesbach wird angepasst, die Linie verkehrt künftig nurmehr über die Tölzer Straße und bedient die Hst. Tölzer Berg jetzt in beide Fahrtrichtungen.

Stadt Rosenheim

Grundlegende Änderungen: Die „Abendlinien“ verkehren künftig Montag bis Freitag auch zwischen 4:30 und 6:15 Uhr sowie samstags zwischen 4:30 und 9 Uhr. Abends verkehren sie bereits ab ca. 19 Uhr; Betriebsschluss ist Montag bis Donnerstag gegen 23 Uhr, freitags und samstags wie bisher.

Samstags bleibt es beim generellen Stundentakt, einzig die Linie 412 verkehrt alle 30 Minuten. Durch Überlagerungen einzelner Linien dennoch abschnittsweise dichter Takt.

Darüber hinaus sind diese Linien von Änderungen betroffen: 401, 403, 405, 406, 407, 410, 413, 414, 420, 421, 422, 423, 424, 426 und 427.

Insgesamt erbringt die Verkehrsgesellschaft Rosenheim künftig 50.000 Linienkilometer mehr. Das Fahrplanbuch sowie die Minifahrpläne erscheinen wieder.

Nächste MVV-Verbundraumerweiterung Januar 2025

Ab dem 01.01.2025 kommen auch die Landkreise Landsberg am Lech und Weilheim-Schongau zum Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV).



Zwanzig neue Bahnhöfe bzw. Bahnhalte sowie ca. fünfzig Buslinien werden neu dazukommen. Mit dabei sind auch die Ammersee- und die Pfaffenwinkelbahn. „Die Menschen in den beiden neuen MVV-Verbundlandkreisen profitieren ebenso wie alle bisherigen MVV-Nutzenden u.a. von einem vereinfachten Tarif sowie einer übergreifenden Fahrplan- und Tarifauskunft, und natürlich von MVVswipe, dem neuen Smartphone-basierten Vertriebssystem mit automatischer ex-post Fahrpreisberechnung.”, so MVV-Geschäftsführer Dr. Bernd Rosenbusch.



Neue Nummer. Gleicher Bus – Umbenennung einiger Liniennummern

Viele Buslinien verkehren ab dem MVV-Beitritt unter neuen, dreistelligen Liniennummern, die im MVV-Gebiet üblich sind. Die Linienwege und Fahrtzeiten haben sich aber in der Regel durch den MVV-Beitritt nicht verändert und werden in gewohnter Weise von den bekannten Busunternehmen bedient.



Buslinien, die das MVV-Gebiet verlassen und in einen Nicht-MVV-Nachbarlandkreis fahren, haben ihre alte Liniennummer behalten. Auf diesen Linien gilt bis zur letzten Haltestelle im Landkreis der MVV-Tarif. Für Fahrten in den Nachbarlandkreis gilt weiterhin der bisherige Tarif. Eine Auflistung zur Umbenennung der Liniennummern auf www.mvv-muenchen.de/willkommen.

Änderungen im Bereich Regionalzug auf folgenden Strecken (Auszug):

Strecke nach Augsburg:

Die RB 57028, München Hbf. ab 9:58 und die RB 57036, ab 11:58 Uhr halten künftig sonntags auch in Mammendorf, Haspelmoor und Althegnenberg.

Die RB 57044, ab 14:02 Uhr hält künftig sonntags in Althegnenberg.

Strecke nach Landshut:

Der RE22 fährt künftig mit Neufahrzeugen von agilis und DB Regio zweistündlich weiter bis Nürnberg Hbf.. Ab 15 Uhr halten alle Züge in Richtung Regensburg auch an Flughafen Besucherpark.

Die Taktlücke beim RE3 mit Abfahrt um 22:24 Uhr nach Passau wird geschlossen. In der Gegenrichtung kommt neu ein RE3 aus Passau um 0:37 Uhr in München Hbf. an. Der RE3 wird künftig mit Neufahrzeugen bedient.

Die RB33 fährt zwischen Landshut und Freising künftig täglich stündlich, womit die kleineren Halte häufiger bedient werden. Montag bis Freitag gibt es zusätzliche Fahrten auch zwischen Freising und München Hbf., so z.B. auch drei nachmittags stadteinwärts und gegen 7, 10 und 1 Uhr stadtauswärts. Mit der täglichen Fahrt um 0:52 Uhr ab München Hbf. über Moosach(U3) und Feldmoching (U2) gibt es eine weitere späte Fahrt nach Landshut. Alle RB33-Züge halten künftig auch in Unterschleißheim.

Strecke nach Tegernsee/Lenggries:

Die Abfahrt der Oberland-Züge nach Tegernsee und Lenggries von Montag bis Freitag ab München Hbf. wird von 11:30 auf 10:29 Uhr vorverlegt.

Eine Übersicht zu allen Änderungen gibt es auf www.mvv-muenchen.de. Die aktuellen Fahrpläne sind rechtzeitig zum Fahrplanwechsel in den digitalen Auskunftssystemen, der elektronischen Fahrplanauskunft unter?www.mvv-auskunft.de und in der?MVV-App?(kostenlos für iOS und Android in den bekannten App Stores), hinterlegt. Handliche Minifahrpläne für U-Bahn, Bus und Tram in der Landeshauptstadt München, für alle S-Bahn-Linien und für zahlreiche MVV-Regionalbuslinien stehen rechtzeitig zum Fahrplanwechsel unter?www.mvv-muenchen.de/minifahrplaene auch digital zum Download zur Verfügung.



Neue Fahrpreise ab 01.Januar 2025



Die Gesellschafter des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes MVV haben in ihrer Sitzung im September 2024 beschlossen, zum 01. Januar 2025 eine Fahrpreisanpassung von durchschnittlich 4,9 Prozent vorzunehmen. Die Preise für die Monatskarte S (vormals IsarCard S), das Sozialticket im MVV, bleiben wie bereits bei den Preisanpassungen in den letzten Jahren unverändert.

Übersicht über die neuen Fahrpriese

Aufbrauchs- und Umtauschfristen geltender Tickets: 31. März 2025

Die bis zum 14. Dezember 2024 gültigen Fahrkarten des Zonen- bzw. Kurzstreckentarifs (Einzel-, Tages- oder Streifenkarten) können noch bis zum 31. März 2025 genutzt werden. Danach können diese Fahrkarten mit Euro-Preisangabe zeitlich unbegrenzt gegen Zahlung des Differenzbetrags zum neuen Preis umgetauscht werden. Gegen eine Bearbeitungsgebühr können sie auch erstattet werden.