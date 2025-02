AGFK Bayern wirbt mit neuer Kampagne für besseres Miteinander im Verkehr

Insbesondere beim Zusammentreffen verschiedener Fortbewegungsformen wie Kfz-Verkehr, Radverkehr und Zufußgehen geht es im Straßenverkehr zum Teil aggressiv zu. Der begrenzte Platz mit seinen vielen verschiedenen Nutzungsformen muss geteilt werden. Gefährliche Situationen entstehen beispielsweise durch Fehlverhalten, u. a. aufgrund fehlender Regelkenntnis, oder durch eine uneindeutige Infrastruktur.

Ziel der Kampagne mit dem Schwerpunkt Radverkehr soll es sein, für ein besseres Miteinander und mehr gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu werben und dadurch u. a. zu mehr Entspannung und Verkehrssicherheit beizutragen.

Die Kampagne umfasst Bauzaunbanner, Kurzfilme und Radiospots, welche die drei Themen Abstand beim Überholen von Radfahrenden, Freihalten von Geh- und Radwegen und Radfahren auf gemeinsamen Geh- und Radwegen aufgreifen. Die entwickelten Materialien weisen nicht mit erhobenem Zeigefinger auf ein besseres Miteinander hin, sondern sollen die Verkehrsteilnehmenden mit einem gewissen Witz und Humor erreichen.



In der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern e.V. (AGFK Bayern) haben sich derzeit 141 Städte, Gemeinden und Landkreise, in welchen über acht Millionen Menschen leben, mit dem Ziel zusammengeschlossen, gemeinsam den Radverkehr zu fördern, Erfahrungen auszutauschen und Synergieeffekte zu nutzen. Die AGFK Bayern vertritt die Interessen ihrer Mitglieder im Radverkehrsbereich u. a. in der Landes- und Bundespolitik und bei kommunalen Spitzenverbänden. Dazu zählen sowohl die Förderung einer radverkehrsfreundlichen Mobilitätskultur als auch der Ausbau von Radrouten und die Erhöhung der Sicherheit für Radfahrende. Alle Mitglieder werden nach einem Kriterienkatalog auf ihre Fahrradfreundlichkeit geprüft.